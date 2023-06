Encerramento da Serie A tem luta por vaga na Liga Europa e fuga do rebaixamento

Com o Napoli matematicamente campeão desde abril e Lazio, Inter de Milão e Milan com vaga garantida na Liga dos Campeões, a Serie A vai centrar as atenções na sua 38ª e última rodada na luta pela classificação para a Liga Europa e pela permanência na elite do futebol italiano.

O quinto e o sexto lugares garantem acesso à próxima Liga Europa, enquanto o sétimo colocado vai para a Conference League, o terceiro torneio mais importante nas competições de clubes da Uefa.

A Atalanta (5ª, 61 pontos) e a Roma (6ª, 60 pontos) começam com vantagem no objetivo de ficar com a vaga na Liga Europa, diante da Juventus (7ª, 59 pontos) que vai torcer por um tropeço de algum dos dois.

Os turinenses, cuja penalização de dez pontos por fraude contábil se tornou definitiva na terça-feira, vão tentar pelo menos conseguir uma vaga na próxima Liga Europa.

A 'Juve' visita a Udinese (12ª) no domingo, enquanto a Roma recebe o Spezia (17ª) e a Atalanta joga em casa com o Monza (10º).

A Roma de José Mourinho terá de superar o choque emocional da final perdida na quarta-feira, em Budapeste, para o Sevilla, exatamente na Liga Europa, na decisão por pênaltis.

A conquista desse título teria classificado a equipe romana para a Liga dos Campeões. Perder agora fará com que lute para não cair para a posição da Conference League.

Diante da Roma estará o Spezia, que joga pela salvação, já que chega à última rodada com os mesmos pontos do Hellas Verona (18º). Um dos dois acompanhará na Serie B a Cremonese (19ª) e a Sampdoria (20ª), já matematicamente rebaixados.

O Verona visita o Milan no estádio San Siro nesta última rodada.

O campeão Napoli vai se despedir da temporada em que conquistou seu terceiro 'scudetto' no domingo contra a Sampdoria.

--- Programação da 38ª e última rodada da Serie A (horário de brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(15h30) Sassuolo - Fiorentina

- Sábado:

(13h30) Torino - Inter

(16h00) Cremonese - Salernitana

Empoli - Lazio

- Domingo:

(13h30) Napoli - Sampdoria

(16h00) Atalanta - Monza

Udinese - Juventus

Lecce - Bologna

Milan - Hellas Verona

Roma - Spezia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 87 37 27 6 4 75 28 47

2. Lazio 71 37 21 8 8 58 30 28

3. Inter 69 37 22 3 12 70 42 28

4. Milan 67 37 19 10 8 61 42 19

5. Atalanta 61 37 18 7 12 61 46 15

6. Roma 60 37 17 9 11 48 37 11

7. Juventus 59 37 21 6 10 55 33 22

8. Torino 53 37 14 11 12 42 40 2

9. Fiorentina 53 37 14 11 12 50 42 8

10. Monza 52 37 14 10 13 46 47 -1

11. Bologna 51 37 13 12 12 50 47 3

12. Udinese 46 37 11 13 13 47 47 0

13. Sassuolo 45 37 12 9 16 46 58 -12

14. Empoli 43 37 10 13 14 37 47 -10

15. Salernitana 42 37 9 15 13 48 60 -12

16. Lecce 36 37 8 12 17 31 43 -12

17. Spezia 31 37 6 13 18 30 60 -30

18. Hellas Verona 31 37 7 10 20 30 56 -26

19. Cremonese 24 37 4 12 21 34 69 -35

20. Sampdoria 19 37 3 10 24 24 69 -45

