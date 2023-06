Dani Olmo renova com RB Leipzig até 2027

O atacante espanhol Dani Olmo renovou contrato com o RB Leipzig até 2027, anunciou o clube alemão nesta quinta-feira (1º).

O contrato anterior de Olmo com os atuais campeões da Copa da Alemanha ia até 2024.

A renovação do jogador de 25 anos é importante para o Leipzig, num momento em que o atacante despertou o interesse de vários clubes alemães e estrangeiros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A notícia chega a dois dias do RB Leipzig disputar a final da Copa da Alemanha contra o Eintracht Frankfurt, no sábado, em Berlim.

"Quando cheguei ao Leipzig, há mais de três anos, já era um grande passo para mim, como uma jovem promessa em uma grande liga europeia", disse Olmo em um comunicado de seu clube.

"Todo mundo aqui me ajudou e eu pude render. O RB Leipzig é um clube fantástico, em uma cidade fantástica e com torcedores fantásticos. Estou muito feliz com esta renovação do contrato", acrescentou.

A imprensa espanhola afirma que o contrato de Olmo tem uma cláusula de rescisão de cerca de 60 milhões de euros (323 milhões de reais na cotação atual).

Dani Olmo, que surgiu nas categorias de base do Barcelona, chegou ao Leipzig vindo do Dinamo de Zagreb, onde jogou entre 2014 e 2020.

Considerando todas as competições, ele marcou 21 gols e deu 29 assistências em 122 partidas pelo Leipzig.

dwi/iwd/dr/aam