Comunicado do Business Wire :The Kraft HEINZ Company

Hoje, a HEINZ anuncia "It Has to be HEINZ" (Tem que ser HEINZ), uma nova plataforma mundial que marca a primeira vez em seus 150 anos de história em que a marca é unificada sob uma estratégia criativa. A campanha homenageia a marca, ao comemorar o amor irracional que as pessoas têm pela HEINZ, desde os amores pessoais de fãs reais com a marca até o amor e cuidado com os quais seus produtos são feitos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230601005195/pt/

HEINZ announces its first new global platform in its 150-year history "It Has to be HEINZ," inspired by real-life stories of fans' undeniable love of HEINZ (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ancorada pelo maior investimento de mídia da Kraft HEINZ até o momento, a plataforma criativa mundial demonstra o amor incomparável que gerações de pessoas ao redor do mundo têm pela HEINZ, de Ketchup a Beanz e tudo o que envolve. As histórias de fãs apresentadas como ideias criativas, como tatuagens HEINZ, carregar pacotes de condimentos em bolsas e contrabandear latas de Beanz pela segurança do aeroporto, são provenientes de mídias sociais, artigos de notícias e boca a boca.

"Enquanto buscávamos unificar a marca em uma plataforma de marca internacional, mergulhamos no mundo de nossos consumidores e descobrimos que todos eles compartilhavam uma coisa: os extremos irracionais a que chegam pelos produtos HEINZ", disse Diana Frost, Diretora de Crescimento na Zona Norte-Americana da The Kraft HEINZ Company. "Como uma marca obcecada por nossos consumidores, criamos 'It Has to be HEINZ' como nossa canção de amor a eles, pois nossos fãs são nossas musas."

Durante mais de 150 anos, a HEINZ vem buscando fazer coisas comuns extraordinariamente bem. Hoje, a qualidade incomparável permanece no centro das crenças e práticas da marca, desde a seleção cuidadosa apenas de ingredientes da mais alta qualidade por seus sete "Mestres do Tomate", até sua meta de obter ketchup 100% sustentável até 2025. Cada etapa é meticulosamente considerada para garantir que o sabor inconfundível da HEINZ seja entregue sempre.

"Nossos fãs podem ir a extremos pelos produtos HEINZ, mas o sentimento é mútuo; somos tão obcecados por nossos produtos quanto eles e mal podemos esperar para compartilhá-los com o mundo", disse Cristina Kenz, Diretora de Crescimento na Zona Internacional da The Kraft HEINZ Company. "Este amor irracional também está impulsionando uma transformação maior na Kraft HEINZ, onde estamos nos movendo na velocidade da cultura, a fim de surpreender e encantar nossos consumidores com inovações baseadas em percepções e experiências de marca autênticas."

A campanha, desenvolvida em parceria com a Wieden+Kennedy, apresenta cinco vinhetas de histórias verdadeiras e que poderiam ser verdadeiras, que comemoram o amor incomparável que as pessoas têm pelo HEINZ Ketchup e Beanz. A nova plataforma será apresentada em todos os canais, visando alcance de massa e veiculações de alto impacto através de TV, vídeos online, cinema, redes sociais e publicidade externa. "It Has to be HEINZ" irá estrear nos EUA, Canadá, Reino Unido e Alemanha, e será lançada em outros mercados nos próximos seis meses.

Para acompanhar, confira @Heinz, @Heinz_ca e @heinz_uk no Instagram e @Heinz_us, @heinz_ca e @heinzuk no TikTok.

Sobre The Kraft HEINZ Company

Estamos impulsionando a transformação na The Kraft HEINZ Company (Nasdaq: KHC), inspirados em nosso propósito: Vamos Tornar a Vida Deliciosa. Os consumidores estão no centro de tudo o que fazemos. Com vendas líquidas de cerca de US$ 26 bilhões em 2022, estamos comprometidos em desenvolver nossas marcas icônicas e emergentes de alimentos e bebidas em escala mundial. Aproveitamos nossa escala e agilidade para liberar todo o poder da Kraft HEINZ em um portfólio de seis plataformas de produtos direcionados ao consumidor. Como cidadãos internacionais, estamos empenhados em causar um impacto ético e sustentável enquanto ajudamos a alimentar o mundo de modo saudável e responsável. Saiba mais sobre nossa jornada ao acessar www.kraftheinzcompany.com ou siga-nos no LinkedIn e Twitter.

A versão oficial e autorizada do comunicado é a emitida na língua original do mesmo. A tradução é apenas uma ajuda, devendo a mesma ser conferida com o texto na sua língua original, que é a única versão com validade legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230601005195/pt/

Contato

Jenna Thornton The Kraft HEINZ Company (Consultas na América do Norte) [email protected]

Marissa Munnings The Kraft HEINZ Company (Consultas Internacionais) [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.