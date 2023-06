Comunicado do Business Wire :PUMA

A empresa esportiva PUMA criou uma série de podcasts para tornar seu Relatório de Sustentabilidade de 2022 mais acessível e atingir um público mais amplo e jovem. The RE:GEN REPORTS apresenta pensadores da próxima geração de seis países e destila o conteúdo do relatório em 10 episódios - os três primeiros já estão disponíveis em todas as principais plataformas de podcast a partir deste 1º de junho.

The RE:GEN REPORTS, assim como o projeto Voices of a Re:Generation recentemente anunciado, é resultado direto do feedback que a PUMA recebeu na Conferência do povo do ano passado, que a empresa organizou para discutir soluções para alguns dos desafios de sustentabilidade mais urgentes da indústria da moda com representantes da geração Z, colegas do setor e especialistas.

"Acreditamos na colaboração, quando se trata de sustentabilidade, seja de ONGs, marcas ou consumidores, especialmente os jovens, que terão de conviver com as decisões tomadas na atualidade", disse Anne-Laure Descours, diretora de Fornecimento da PUMA. "Durante a Conferência do povo do ano passado, vimos que precisávamos fazer mais para alcançar as gerações mais jovens quando falamos de sustentabilidade. Um relatório de sustentabilidade no formato podcast é algo inédito em nosso setor e acreditamos que se trata de um passo importante para se conectar com o público da geração Z e promover esta conversa."

Cada episódio do The RE:GEN REPORTS discutirá uma das metas de sustentabilidade 10for25 da PUMA, abrangendo tópicos desde direitos humanos até o fornecimento sustentável de materiais, para explicar por que a empresa estabeleceu objetivos nestas áreas e o avanço conseguido. Outros sete episódios serão lançados semanalmente de 8 de junho a 20 de julho.

Com base na meta da PUMA de formar 100 mil profissionais diretos e indiretos em empoderamento feminino, surgiu o episódio sobre Direitos humanos. Anya Dillard, premiada ativista, modelo e empreendedora social dos EUA, bateu um papo com Viola Wan, chefe de equipe de Sustentabilidade Social da PUMA, com sede na China. O episódio analisa o trabalho de auditoria da PUMA com as fábricas em sua cadeia de suprimentos.

O objetivo de fazer com que 100 % dos produtos PUMA sejam seguros para o uso é a base do episódio sobre Produtos químicos. Ele apresenta o vlogger de vida sustentável e saudável Luke Jaque-Rodney, da Alemanha, em uma conversa com Klaas Nuttbohm, da ZDHC - uma organização líder na indústria da moda para eliminar produtos químicos nocivos. Luke é uma das Voices of a Re:Generation da PUMA e trabalha com a marca para traduzir a sustentabilidade de uma forma que faça sentido e atinja a próxima geração.

O terceiro episódio, sobre Circularidade, baseia-se na meta de reduzir os resíduos da produção para aterros em pelo menos 50 %. Upcycler dos EUA e outro das Voices of a Re:Generation da PUMA, Andrew Burgess é acompanhado pelo gerente sênior de Estratégia Corporativa da PUMA, Simon Hessel. Os dois comentam sobre o processo de reciclagem química e como ele é usado no RE:FIBRE, o projeto de reciclagem têxtil para têxtil da PUMA.

A colaboração em todo o setor é fundamental para desbloquear o progresso sustentável. Ao longo da série de podcasts, a PUMA apresentará representantes de órgãos da indústria, empresas e ONGs que promovem marcas cujo objetivo é garantir que práticas mais sustentáveis sejam implementadas e monitoradas. Os convidados do The RE:GEN REPORTS incluem a chefe de gabinete da Fair Labor Association (FLA), Shelly Han; a líder da participação do setor na Ação climática da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), Lindita Xhaferi-Salihu; a fundadora e diretora executiva da Canopy, Nicole Rycroft; e a gerente de Rastreabilidade do Leather Working Group, Vanessa Brain.

A PUMA recebeu a ajuda de várias mentes empreendedoras da próxima geração e especialistas em sustentabilidade para hospedar cada episódio, como Amina Shakeel, membro do comitê estudantil da Fair Labor Association (FLA); Bertha Shum, fundadora e CEO da Earthero com sede em Hong Kong; Ripudaman Bevli, ambientalista e ativista social com sede na Índia; Melissa Tan, defensora da ação climática e da sustentabilidade com sede na Malásia; Yumika Hoskin, fundadora da Pecobag com sede nos EUA; Diandra Marizet, ambientalista interseccional com sede nos EUA; e Monica Buchan-Ng, chefe interina de Troca de Conhecimento no Centro de Moda Sustentável no Reino Unido.

Os esforços de sustentabilidade da PUMA foram reconhecidos várias vezes. Em 2022, a marca liderou o ranking de sustentabilidade do Business of Fashion, o ranking da plataforma sobre salários de subsistência e o ranking FTSE4Good em seus setores. Ela foi incluída entre as 100 empresas mais sustentáveis pela Corporate Knights, manteve sua classificação triple A com a MSCI e seu status prime com a ISS - duas das principais agências de classificação no campo da sustentabilidade. A Reuters também a situou como número dois em seu setor e, no benchmarking de sustentabilidade da S&P, a PUMA superou todas as outras marcas esportivas pela primeira vez desde 2010.

Para obter mais informações sobre o podcast The RE:GEN REPORTS e ouvir os três primeiros episódios, clique aqui. O Relatório de Sustentabilidade 2022 completo da PUMA pode ser acessado aqui.

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por 75 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências do esporte para a cultura de rua e a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20 mil pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach (Alemanha).

Assessoria de Imprensa: Kerstin Neuber - PUMA SE - [email protected] Eunice Neto - MSL - [email protected] Lornette Harley - MSL - [email protected]

