Comunicado do Business Wire :PPG

PPG (NYSE:PPG) anunciou suas metas de sustentabilidade a curto prazo para 2030, incluindo metas de emissões de gases de efeito estufa (GEE) que foram validadas pela iniciativa Science Based Targets (SBTi). A empresa também registrou significativo progresso quanto às suas prioridades ambientais, sociais e de governança (ESG), ao relatar aumento nas vendas de produtos com vantagens sustentáveis, operações mais eficientes, forte empenho para atingir metas de diversidade, equidade e inclusão, maior sustentabilidade da cadeia de fornecedores e fortalecimento do suporte às comunidades onde opera.

"A PPG está há muito comprometida em reduzir o impacto ambiental de suas operações e estamos orgulhosos de ter validado as metas de emissões de GEE com base na ciência e alinhadas às expectativas do Acordo de Paris", disse Diane Kappas, vice-presidente global de sustentabilidade da PPG. "Ao elevar nossas ambições de sustentabilidade e aumentar as vendas de soluções sustentáveis para nossos clientes, a PPG vem avançando em sua liderança no setor de tintas e revestimentos."

A PPG se comprometeu a reduzir emissões absolutas de suas operações (escopo 1 e 2) em 50% até 2030, referente ao ano base de 2019. Além disso, se comprometeu a reduzir emissões absolutas de GEE de escopo 3 de bens e serviços adquiridos, processamento de produtos vendidos e tratamento final de resíduos de produtos vendidos em 30% no mesmo período. A estratégia de redução de emissões da empresa para suas operações inclui projetos de eficiência energética e fornecimento de energia renovável. Dentro da cadeia de valor, ou escopo 3, a PPG está cooperando com fornecedores para identificar oportunidades de redução de emissões de GEE e fontes de matéria-prima com baixo teor de carbono. A PPG assinou recentemente um contrato com a NRG Energy Inc. que permitirá que quatro instalações de fabricação de tintas e revestimentos da empresa e 62 lojas PPG PAINTS? no Texas operem com 100% de eletricidade renovável.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além de suas metas de emissão com base na ciência, as outras metas de ESG da PPG para 2030 (em relação à linha de base de 2019) incluem:

-- 50% das vendas de produtos com vantagens sustentáveis;

-- Redução de 15% na intensidade da água em locais prioritários;

-- Redução de 25% na intensidade de resíduos;

-- Reutilização, reciclagem ou recuperação de 100% dos resíduos de processo;

-- Investimento adicional de US$ 5 milhões para a iniciativa COLORFUL COMMUNITIES®, incorporando um elemento de sustentabilidade em cada projeto, totalizando um investimento de US$ 15 milhões desde 2015;

-- 100% dos principais fornecedores avaliados em critérios de sustentabilidade e responsabilidade social;

-- 100% dos funcionários retornando aos seus lares com segurança, todos os dias;

-- Redução anual de 5% na taxa de vazamentos e derramamentos .

Além disto, a empresa destacou os principais progressos de 2022, incluindo:

-- O desenvolvimento de inovações sustentáveis que atendem as crescentes necessidades dos clientes, como o lançamento do PPG INNOVEL® PRO, um revestimento sem bisfenol / sem BPA, que garante o mínimo de deterioração e proteção às latas de alumínio para bebidas, enquanto promove a circularidade.

-- A colaboração com a Steelcase, fabricante norte-americana de produtos de arquitetura, móveis e tecnologia, para aumentar ainda mais a circularidade dos revestimentos em pó da PPG. A companhiadesenvolveu processos para reciclar tintas em pó em spray gerando novos revestimentos, os quais a Steelcase usa em suportes, dentro de gavetas e outras superfícies menos visíveis em seus produtos.

-- Investimento contínuo na iniciativa Colorful Communities (Comunidades Coloridas) da PPG. A empresa já realizou mais de 470 projetos, impactando mais de 8 milhões de pessoas desde 2015.

-- Forte avanço referente às metas de diversidade, equidade e inclusão de 2025, incluindo: Aumento de 19% no número de funcionários negros não operacionais dos EUA; Aumento de 16% no número de latinos não operacionais nos EUA; Aumento de 8% no número de funcionários asiáticos não operacionais nos EUA; 31% de representação de profissionais do sexo feminino não operacionais; uma melhoria de 180 pontos-base em relação a 2021.

"Continuamos comprometidos com nossa jornada de promover uma comunidade mais diversa e inclusiva dentro e fora da PPG", afirma Marvin Mendoza, head global dediversidade, equidade e inclusão da PPG. "Sabemos que equipes diversas performam melhor e nosso progresso em 2022 vem permitindo um futuro com mais equidade e inclusão, onde os funcionários se sintam ainda mais encorajados a serem eles mesmos no trabalho."

O progresso adicional de 2022 é descrito com mais detalhes no recém-lançado Relatório Ambiental, Social e de Governança (ESG) de 2022 da PPG em ppg.com/sustainability (em inglês)

A iniciativa Science Based Targets (SBTi) mobiliza empresas para definirem metas baseadas em ciência e aumentarem sua vantagem competitiva na transição para a economia de baixo carbono. É uma parceria entre o CDP - o Pacto Global das Nações Unidas, o World Resources Institute (WRI) e o World Wide Fund for Nature (WWF). A chamada à ação da SBTi é um dos compromissos da We Mean Business Coalition. A iniciativa define e promove as melhores práticas na definição de metas com base na ciência, oferece recursos e orientação para reduzir barreiras à adoção, bem como avalia e aprova de modo independente as metas das empresas.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD®

Na PPG (NYSE:PPG), trabalhamos todos os dias para desenvolver e entregar tintas, revestimentos e materiais especiais nos quais nossos clientes confiam há 140 anos. Com dedicação e criatividade, solucionamos os maiores desafios de nossos clientes, ao cooperar de perto para encontrar o caminho certo a seguir. Com sede em Pittsburgh, operamos e inovamos em mais de 70 países e registramos vendas líquidas de US$ 17,7 bilhões em 2022. Atendemos clientes em formação, produtos de consumo, mercados industriais e de transporte, além de mercados de reposição. Para saber mais, acesse www.ppg.com.

PPG Paints é uma marca comercial e Colorful Communities,Innovel, o logotipo da PPG e We protect and beautify the world são marcas registradas da PPG Industries Ohio, Inc.

CATEGORIA Sustentabilidade

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230531005117/pt/

Contato

Greta Edgar Borza Corporate Communications +1 724 316 7552 [email protected] www.ppg.com

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.