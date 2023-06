Comunicado do Business Wire :Gillette

A Gillette (NYSE: PG), a maior empresa em cuidados de beleza para homens e marca pioneira em jogos e esportes eletrônicos (e-sports), anunciou com orgulho o retorno da altamente antecipada Gillette Cup Featuring Fortnite, uma competição internacional de jogos com duração de dois dias que apresenta uma ilha personalizada dentro do jogo Fortnite. Disputada pela primeira vez em fevereiro de 2022, a Gillette Cup inaugural acumulou mais de 300.000 horas de visualização durante todo o torneio. De volta para o seu segundo ano, o evento terá início em 1o de junho de 2023, e reunirá membros da Gillette Gaming Alliance enquanto competem contra membros da comunidade global Fortnite pelo prêmio de $ 50.000 - o dobro da premiação do ano passado. A Gillette Cup Featuring Fortnite é considerada um dos maiores torneios de marca até hoje para a comunidade de gamers.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230531005184/pt/

Gillette celebrates return of Gillette Cup Featuring Fortnite with all-star Gillette Gaming Alliance. (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A competição será disputada na repaginada ilha "Gillette Face-Off", um ambiente personalizado desenvolvido com o uso do conjunto de ferramentas do Modo Criativo do Fortnite; isso se baseia no sucesso das versões futuristas de laboratórios e de poços de mina existentes da ilha, que foram apresentadas pela primeira vez em 2022. As ilhas com a marca personalizada Fortnite apresentam jogabilidade "Zero Build" (sem equipamentos ou habilidades) repleta de ação e produtos icônicos da Gillette para uma experiência de jogo tão satisfatória quanto um barbear rente. Para competir nas ilhas "Gillette Face-Off" a qualquer momento, use o código 6674-8139-7577 da ilha.

"O retorno comemorado do evento Gillette Cup Featuring Fortnite é testemunho de nossos sucessos anteriores e do grande relacionamento que temos com os membros da Gillette Gaming Alliance para oferecer experiências significativas e impactantes à comunidade gamer", explica Daniel Ordonez, líder global de franquias da marca Gillette. "Estamos ansiosos para torcer por nossos membros Alliance e interagir com a comunidade do Fortnite - embora, o mais importante, seja encontrá-los no ambiente onde realmente triunfam de maneira divertida e autêntica."

Pela primeira vez, visitantes e fãs do mundo inteiro podem visitar o site www.GilletteCup.com para verificar a tabela de classificação e sintonizar para obter atualizações em tempo real. Além disso, eles terão a chance de ganhar equipamentos e produtos Gillette Gaming visitando o site recém-lançado durante o torneio.

Detalhes do torneio - Formato de estilo de evento esportivo competitivo e profissional

O torneio terá início com a rodada regional, onde oito (8) equipes de "duplas" (ou duos), representando oito (8) países/regiões competirão - totalizando 64 equipes e 128 jogadores do mundo inteiro. Os participantes representarão o Brasil, França, Alemanha, Itália, México, Espanha, Reino Unido e EUA/Canadá. Utilizando um sistema de pontos, as equipes serão colocadas aleatoriamente na ilha "Gillette Face-Off" e competirão em várias rodadas de partidas Zero Build.

As 16 melhores equipes das rodadas regionais competirão pela oportunidade de avançar para as semifinais e serão divididas em dois (2) grupos de oito (8) duplas. Estas 16 equipes continuarão a competir em várias rodadas da ilha "Gillette Face-Off". As quatro (4) melhores duplas de cada grupo avançarão para as finais para formar um único lobby e competir em várias rodadas da ilha personalizada da Gillette Cup. As duplas serão pontuadas utilizando um sistema de pontos e receberão prêmios em dinheiro com base em sua classificação. A dupla que sobrar será nomeada vencedora da Gillette Cup!

Membros da Gillette Gaming Alliance - incluindo TypicalGamer (EUA/Canadá), Vicens (Espanha), Agustin (Espanha), Papaplatte (Alemanha), Rumathra (Alemanha), Elded (México), Jolavanille (França), Pizfn (Itália), Xuider (Itália), Mongraal (Reino Unido) e Nobru (Brasil) - representarão seus respectivos países enquanto lutam contra outros membros profissionais da comunidade Fortnite para levar para casa a "vitória" e o prêmio do campeonato.

"Eu me diverti muito transmitindo para a Gillette Gaming Alliance este ano e fornecendo conteúdo e experiências incríveis para minha comunidade em nome da marca", compartilhou o jogador profissional de Fortnite Andre Rebelo, também conhecido como typicalGamer, membro da Gillette Gaming Alliance que representa a América do Norte. "Eu me lembro de sintonizar a Gillette Cup no ano passado e pensar que era épico. Então, estou muito animado para fazer parte disso tudo este ano - e espero levar para casa a vitória para meus fãs e seguidores."

A Gillette Gaming Alliance, agora em seu quinto ano, é a competição de jogos mais antiga da Gillette, assim como um dos programas mais definidores e bem-sucedidos até hoje para a marca.

*Esta é uma experiência do Modo Criativo do Fortnite criada independentemente e não é patrocinada, endossada ou administrada pela Epic Games, Inc.

Sobre a Gillette

Há mais de 120 anos, a Gillette proporciona tecnologia de precisão e desempenho inigualável em seus produtos, aprimorando a vida de mais de 800 milhões de consumidores no mundo inteiro. Desde o barbear e higiene corporal, passando por cuidados com a pele e proteção contra o suor, a Gillette oferece uma ampla diversidade de produtos, que incluem lâminas, gel para barba (géis, espumas e cremes), cuidados com a pele, loções pós-barba, antitranspirantes, desodorantes e gel de banho. Para obter mais informações e saber das últimas novidades sobre a Gillette, visite www.gillette.com. Para ver a nossa seleção completa de produtos, acesse www.gillette.com. Siga a Gillette no Twitter, Facebook e Instagram.

Sobre a Procter & Gamble

A P&G atende aos consumidores do mundo inteiro com um dos portfólios mais poderosos de marcas confiáveis, de qualidade e com liderança, que incluem a Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® e Whisper®. A comunidade da P&G inclui operações em aproximadamente 70 países do mundo inteiro. Acesse http://www.pg.com para saber sobre as últimas novidade e obter informações sobre a P&G e suas marcas. Para outras notícias sobre a P&G, acesse www.pg.com/news.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230531005184/pt/

Contato

Kristyn Brown Ketchum [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.