Comunicado do Business Wire :Bacardi Limited

Bacardi Limited, a maior empresa privada internacional de bebidas destiladas do mundo, anuncia a nomeação de Alicia Enciso para o conselho administrativo da empresa.

Alicia traz mais de 30 anos de experiência em empresas multinacionais da Fortune 100 nos setores de alimentos e bebidas, com cargos como diretora geral, presidente, diretora de marketing e diretora de e-business. Desde 2017, atua como Diretora de Marketing da Nestlé EUA e antes atuou como Presidente da Divisão de Bebidas. Ela anunciou recentemente sua saída da Nestlé. Os cargos anteriores incluem Consultora Principal e Diretora Geral do Zyman Group, uma subsidiária da MDC Partners e diversas funções de liderança de marketing na Procter & Gamble e Estée Lauder.

"Alicia é uma líder empresarial completa e profissional de marketing mundial que presidiu algumas das marcas mais conhecidas do mundo", disse Facundo L. Bacardi, Presidente da Bacardi Limited e membro da quinta geração da família. "Seu entusiasmo pelo marketing moderno e construção de marcas sustentáveis são um ótimo complemento para nossas ambições de negócios a longo prazo e continuar o legado da família para as próximas gerações."

Originalmente do México, Alicia foi reconhecida como uma das "100 Latinas Mais Influentes" pela Latino Leaders Magazine e nomeada "Latina de Marketing do Ano" pelo Hispanic Marketing Council. Alicia também atua no Conselho Executivo da Associação de Anunciantes Nacionais e no Conselho da Alliance for Multicultural & Inclusive Marketing. Anteriormente fez parte do Conselho Consultivo do Google 21st Century Marketing.

O conselho administrativo da Bacardi Limited é composto por 13 membros.

Sobre a Bacardi Limited

A Bacardi Limited, a maior empresa internacional privada de bebidas destiladas do mundo, produz e comercializa bebidas destiladas e vinhos reconhecidos a nível mundial. O portfólio de marcas Bacardi Limited abrange mais de 200 marcas e rótulos, incluindo rum BACARDÍ®, vodca GREY GOOSE®, tequila PATRÓN®, uísque escocês DEWAR'S® Blended, gim BOMBAY SAPPHIRE®, vermute e espumantes MARTINI®, tequila de agave azul CAZADORES® 100% e outras marcas líderes e emergentes, incluindo uísque escocês WILLIAM LAWSON'S®, licor de flor de sabugueiro ST-GERMAIN® e vodca ERISTOFF®. Fundada há mais de 162 anos em Santiago de Cuba, a Bacardi Limited, de propriedade familiar, emprega atualmente cerca de 9.000 pessoas, opera instalações de produção em 10 países e vende suas marcas em mais de 160 mercados. A Bacardi Limited se refere ao grupo de empresas Bacardi, incluindo a Bacardi International Limited. Acesse http://www.bacardilimited.com ou siga-nos no LinkedIn, Instagram or Twitter.

Jessica Merz, Vice-Presidente de Comunicações Corporativas Globais, [email protected]

