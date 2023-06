Comunicado do Business Wire :Axelspace Corporation

A Axelspace Corporation (sede: Chuo-ku, Tóquio; CEO: Yuya Nakamura), pioneira em microssatélites, anunciou sua nova estrutura de gestão a partir deste 1º de junho de 2023.

New Management Team Members: Front Row, Left to Right: Atsushi Yasuoka (Head of AxelLiner Business Division), Yuya Nakamura (CEO) , Daigo Orihara (CFO), Tatsuhiko Fukasawa (Head of AxelGlobe Business Division). Back Row, Left to Right: Yusuke Nakanishi (CSSO), Ryuichi Kokubo (Co-CTO/Information Technology), Takashi Eishima (Co-CTO/Aerospace Engineering), Makiko Hamada (CHRO), Sasaki (CISO), Yoshihiro Ota (CSO) (Photo: Business Wire)

Site de anúncio da Axelspace: https://www.axelspace.com/news/20230601/

Contexto da transição para a nova estrutura de gestão

Desde a nossa criação em 2008 por uma equipe de três membros, nossa empresa construiu uma sólida reputação ao participar no desenvolvimento, fabricação e operação de nove microssatélites, incluindo o primeiro satélite mundial de monitoramento de gelo marinho do Ártico, o WNISAT-1, e o primeiro projeto confiado pela Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA) a uma startup espacial desde o desenvolvimento até a operação, intitulado RAPIS-1. O projeto pioneiro de nossa empresa, o negócio comercial de constelação de observação da Terra "AxelGlobe" - o primeiro desse tipo no Japão -, expandiu-se para uma frota de cinco satélites com o lançamento de quatro satélites em 2021. Estamos avançando em sua utilização em colaboração com mais de 80 empresas parceiras do mundo todo e fornecemos dados de observação da Terra a centenas de empresas clientes para várias aplicações. A fim de acelerar ainda mais a implementação social dos serviços de utilização do espaço usando microssatélites, estamos explorando a possibilidade de abrir o capital e reformulamos nossa estrutura de gestão, a partir de nosso novo ano fiscal - que começa no dia 1º de junho de 2023. Sob a nova estrutura, vamos nos concentrar em impulsionar a transformação digital (DX) para permitir a visualização em tempo real das condições, possibilitar a tomada de decisões de negócios informadas, fortalecer nossas funções de Recursos Humanos (RH) a fim de apoiar a expansão de nossa organização - que conta atualmente com mais de 130 membros - e preparar uma futura expansão no exterior, adotar medidas de segurança proativas que melhorem a segurança e o valor de nossas operações, bem como promover o rápido crescimento dos negócios da AxelGlobe e AxelLiner.

Nossa empresa completará 15 anos em agosto deste ano. Sob a liderança da nova equipe de administração, continuaremos trabalhando como um time unido para perseguir nossa visão de "Espaço ao seu alcance".

Além disso, o cofundador Naoki Miyashita agora trabalhará como pesquisador no Laboratório de Sistemas Espaciais Inteligentes do Departamento de Aeronáutica e Astronáutica da Universidade de Tóquio, o mesmo laboratório que os outros fundadores Yuya Nakamura e Takeshi Eishima já estiveram afiliados, para realizar pesquisas sobre a arquitetura de microssatélites adequados para a produção em massa. Miyashita continuará envolvido em nosso negócio de satélites como consultor técnico.

Informações sobre a Axelspace

Localização: Tóquio (Japão) Presidente e CEO: Yuya Nakamura Capital financeiro: 8.050 milhões de ienes (incluindo reserva de capital) Principais atividades empresariais: negócios de observação da Terra usando microssatélites, proposta de soluções utilizando microssatélites, projeto e fabricação de microssatélites e componentes relacionados, esquemas de lançamento de microssatélites e suporte operacional e comissionamento. https://www.axelspace.com/

Contato

Assessoria de Imprensa Axelspace Holdings Unidade de RP, divisão de Promoção da Comunicação [email protected]

