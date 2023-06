Brasileiros Thiago Wild e Bia Haddad avançam em Roland Garros

O tênis brasileiro brilhou nesta quinta-feira (1º) em Roland Garros, tanto no masculino quanto no feminino, com os triunfos de Thiago Wild e Beatriz Haddad Maia em uma rodada em que também se destacaram a surpreendente eliminação de Jannik Sinner (9º) diante do alemão Daniel Altmaier (79º) e as vitórias fáceis de Iga Swiatek (1ª) e Elena Rybakina (4ª).

Thiago Wild (172º do ranking da ATP) confirmou seu grande momento, depois da façanha de eliminar na primeira rodada o russo Daniil Medvedev (2º), com uma vitória suada sobre o argentino Guido Pella (423º) e avançou para a terceira rodada do torneio parisiense.

O tenista paranaense de 23 anos, vindo do 'qualifying', mostrou consistência na modesta quadra 9 diante do veterano Pella, de 33 anos, a quem venceu por 6-3, 3-6, 6-4 e 6-3 em duas horas e 55 minutos.

Thiago vai disputar uma vaga nas oitavas de final contra o japonês Yoshihito Nishioka (33º), que eliminou o australiano Max Purcell (68º) ao vencer por 3 sets a 1, parciais de 4-6, 6-2, 7-5 e 6-4.

Altmaier e Sinner protagonizaram uma montanha-russa que foi vencida pelo modesto tenista alemão de 24 anos: 6-7 (0/7), 7-6 (9/7), 1-6, 7-6 (7 /4) e 7-5.

"Daniel, Daniel, Daniel!", cantou o público na quadra Suzanne Lenglen para o tenista, que comemorou sua façanha com um choro emocionado.

"Eu simplesmente amo o tênis. Nos últimos meses, minha equipe e eu fizemos tantos esforços... Esta vitória é um triunfo da equipe", disse o alemão ainda na quadra, para a ex-tenista francesa Marion Bartoli, responsável pelas entrevistas pós-jogo.

O italiano de 21 anos era um dos candidatos a chegar à final numa metade do chaveamento em que Carlos Alcaraz (1º) e Novak Djokovic (3º), os dois principais favoritos ao título, não estão. Sinner teve a seu favor dois match points no quarto set, mas não conseguiu aproveitar.

Entre outros favoritos, o norueguês Casper Ruud (4º) avançou sem sustos, diante do italiano Giulio Zeppieri (129º), enquanto o dinamarquês Holger Rune (6º) nem precisou jogar devido a lesão do ídolo local Gael Monfils.

O alemão Alexander Zverev, ex-número 2 do mundo e agora 27º, venceu sem problemas, por 6-4, 6-2 e 6-1, o eslovaco Alex Molcan (86º).

Foi o retorno de Zverev à quadra central em Roland Garros, onde no ano passado sofreu uma grave lesão no tornozelo direito na semifinal contra Rafael Nadal.

No feminino, a brasileira Bia Haddad (14ª no ranking WTA) derrotou a russa Diana Shnaider (108ª) com parciais de 6-2, 5-7 e 6-4.

A paulista de 27 anos dominou o primeiro set, mas perdeu intensidade e foi derrotada na segunda parcial, antes de recuperar a iniciativa e fechar o terceiro set com um belo smash, após 2 horas e 43 minutos de jogo.

Ao avançar para a terceira rodada, Bia Haddad já garantiu sua melhor campanha no Grand Slam francês. No ano passado ela foi eliminada antes da terceira rodada.

"Joguei bem no início da partida, mas no meio ela começou a jogar melhor. Tive que lutar e me dar mais uma chance. Tentei ser mais agressiva no final. Estou feliz por avançar à terceira fase", explicou a brasileira na coletiva de imprensa.

A número 1 do mundo e atual campeã de Roland Garros, a polonesa Iga Swiatek, não encontrou resistência na quadra Philippe Chatrier e venceu a americana Claire Liu (102ª) com autoridade, por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-0.

Swiatek, que fez 22 anos na quarta-feira, jogará no sábado (3) contra a chinesa Wang Xinyu (80ª).

Em outro jogo, Elena Rybakina venceu sem dificuldades a tcheca Linda Noskova (50ª).

A cazaque vai jogar na próxima fase contra a espanhola Sara Sorribes (132ª)

Uma das sensações do torneio é a russa Mirra Andreeva (143ª WTA), que fez 16 anos no dia 29 de abril, e que avançou para a terceira rodada ao derrotar a francesa Diane Parry (79ª) por 2 sets a 0, parciais de 6-1 e 6-2.

Andreeva vai enfrentar a americana Coco Gauff (6ª), que derrotou a austríaca Julia Grahber (61ª) por 6-2 e 6-3.

--- Resultados desta quinta-feira do torneio de Roland Garros:

- Simples masculino - Segunda rodada:

Holger Rune (DIN/N.6) x Gael Monfils (FRA) não se apresentou

Genaro Olivieri (ARG) x Andrea Vavassori (ITA) 7-6 (9/7), 3-6, 6-4, 7-6 (7/3)

Francisco Cerúndolo (ARG/N.23) x Yannick Hanfmann (ALE) 6-3, 6-3, 6-4

Taylor Fritz (EUA/N.9) x Arthur Rinderknech (FRA) 2-6, 6-4, 6-3, 6-4

Nicolás Jarry (CHI) x Tommy Paul (EUA/N.16) 3-6, 6-1, 6-4, 7-5

Marcos Giron (EUA) x Jirí Lehecka (CZE) 6-2, 6-3, 6-2

Zhizhen Zhang (CHN) x Thiago Tirante (ARG) 7-6 (7/3), 6-3, 6-4

Casper Ruud (NOR/N.4) x Giulio Zeppieri (ITA) 6-3, 6-2, 4-6, 7-5

Daniel Altmaier (ALE) x Jannik Sinner (ITA/N.8) 6-7 (0/7), 7-6 (9/7), 1-6, 7-6 (7/4), 7-5

Grigor Dimitrov (BUL/N.28) x Emil Ruusuvuori (FIN) 7-6 (7/4), 6-3, 6-4

Alexander Zverev (ALE/N.22) x Alex Molcan (SVK) 6-4, 6-2, 6-1

Frances Tiafoe (EUA/N.12) x Aslan Karatsev (RUS) 3-6, 6-3, 7-5, 6-2

Borna Coric (CRO/N.15) x Pedro Cachín (ARG) 6-3, 4-6, 4-6, 6-3, 6-4

Tomás Etcheverry (ARG) x Alex De Miñaur (AUS/N.18) 6-3, 7-6 (7/2), 6-3

Yoshihito Nishioka (JPN/N.27) x Max Purcell (AUS) 4-6, 6-2, 7-5, 6-4

Thiago Seyboth Wild (BRA) x Guido Pella (ARG) 6-3, 3-6, 6-4, 6-3

- Simples feminino - Segunda rodada:

Iga Swiatek (POL/N.1) x Claire Liu (EUA) 6-4, 6-0

Xinyu Wang (CHN) x Rebecca Peterson (SUE) 7-6 (7/5), 6-2

Bianca Andreescu (CAN) x Emma Navarro (EUA) 6-1, 6-4

Lesya Tsurenko (UCR) x Lauren Davis (EUA) 6-3, 1-0 e abandono

Anna Karolína Schmiedlová (SVK) x Aliona Bolsova (ESP) 6-3, 6-4

Kayla Day (EUA) x Madison Keys (EUA/N.20) 6-2, 4-6, 6-4

Mirra Andreeva (RUS) x Diane Parry (FRA) 6-1, 6-2

Cori Gauff (EUA/N.6) x Julia Grabher (AUT) 6-2, 6-3

Elena Rybakina (CAZ/N.4) x Linda Nosková (CZE) 6-3, 6-3

Sara Sorribes (ESP) x Petra Martic (CRO) 6-4, 6-1

Ekaterina Alexandrova (RUS/N.23) x Anna-Lena Friedsam (ALE) 6-2, 6-0

Beatriz Haddad Maia (BRA/N.14) x Diana Shnaider (RUS) 6-2, 5-7, 6-4

Elisabetta Cocciaretto (ITA) x Simona Waltert (SUI) 6-2, 6-3

Bernarda Pera (EUA) x Donna Vekic (CRO/N.22) 3-6, 6-4, 6-3

Olga Danilovic (SRB) x Jasmine Paolini (ITA) 6-2, 7-5

Ons Jabeur (TUN/N.7) x Océane Dodin (FRA) 6-2, 6-3

