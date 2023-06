Biden sofre queda durante cerimônia militar

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de 80 anos, "está bem" segundo a Casa Branca, após uma queda em uma cerimônia militar nesta quinta-feira (1º) em Colorado Springs, oeste do país.

O democrata, que entregava diplomas aos graduados da Academia da Força Aérea no Colorado, caiu de joelhos depois de aparentemente tropeçar.

"Ele está bem. Havia um saco de areia no estrado quando ele estava apertando as mãos", comentou seu diretor de comunicações, Ben LaBolt, no Twitter.

Biden, cuja idade e condição física são alvo constante de ataques de alguns de seus adversários políticos, levantou-se rapidamente com a ajuda de um militar que estava ao lado dele e de seus guarda-costas.

O presidente apontou para o saco de areia, usado para fixar um aparelho no palco, como se apontasse o motivo da queda.

Biden, que será candidato à reeleição em 2024, permaneceu na cerimônia inalterado pela queda. Em seguida, ele pegou o avião de volta para Washington e subiu as escadas da aeronave sem parar para responder às perguntas da imprensa.

O presidente "ficou no palanque apertando a mão dos graduados por horas", tuitou seu ex-chefe de gabinete Ron Klain, "não há motivo para alarme".

O balanço mais recente da saúde do democrata, em fevereiro, estabeleceu que o presidente estava bem de saúde.

aue/led/cjc/am