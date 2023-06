Andreeva, de 16 anos, vence e vai enfrentar Coco Gauff na terceira fase de Roland Garros

A russa Mirra Andreeva (143ª WTA), que fez 16 anos no dia 29 de abril, avançou para a terceira rodada de Roland Garros ao derrotar, nesta quinta-feira (1), a francesa Diane Parry (79ª) sem dificuldades, com parciais de 6-1 e 6-2.

Andreeva vai enfrentar a americana Coco Gauff (6ª), que derrotou a austríaca Julia Grahber (61ª) por 6-2 e 6-3.

Até o momento, Andreeva não perdeu um set no torneio parisiense nas cinco partidas que disputou, duas no chaveamento principal e três no qualifying.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ela jogou nesta quinta-feira na quadra Simonne-Mathieu, a terceira mais importante de Roland Garros, e não tremeu diante de uma torcida que apoiou a tenista local, que acabou sendo eliminada em uma hora e 17 minutos.

"Foi o seu primeiro jogo em uma das grandes quadras. Era o que você esperava?", perguntaram a Andreeva na coletiva de imprensa. A adolescente respondeu com segurança: "Simmone-Mathieu não é assim tão grande para mim. Eu estava à vontade".

Andreeva chegou às quartas de final do torneio juvenil no ano passado. A classificação para a terceira fase lhe garante uma vaga no Top-100 depois de Roland Garros, mas a jovem já pensa muito além, e em grande estilo.

"Meu sonho... Sei que Djokovic tem 22 ou 23 Grand Slams. Quero chegar a 25, se possível", afirmou.

--- Resultados do torneio de Roland Garros desta quinta-feira:

2ª rodada (simples feminino):

Iga Swiatek (POL/N.1) x Claire Liu (EUA) 6-4, 6-0

Wang Xinyu (CHN) x Rebecca Peterson (SUE) 7-6 (7/5), 6-2

Anna Karolína Schmiedlová (SVK) x Aliona Bolsova (ESP) 6-3, 6-4

Kayla Day (EUA) x Madison Keys (EUA/N.20) 6-2, 4-6, 6-4

Mirra Andreeva (RUS) x Diane Parry (FRA) 6-1, 6-2

Coco Gauff (EUA/N.6) x Julia Grabher (AUT) 6-2, 6-3

Elena Rybakina (CAZ/N.4) x Linda Nosková (CZE) 6-3, 6-3

Sara Sorribes (ESP) x Petra Martic (CRO) 6-4, 6-1

Ekaterina Alexandrova (RUS/N.23) x Anna-Lena Friedsam (ALE) 6-2, 6-0

Beatriz Haddad Maia (BRA/N.14) x Diana Shnaider (RUS) 6-2, 5-7, 6-4

Elisabetta Cocciaretto (ITA) x Simona Waltert (SUI) 6-2, 6-3

Bernarda Pera (EUA) x Donna Vekic (CRO/N.22) 3-6, 6-4, 6-3

Olga Danilovic (SRB) x Jasmine Paolini (ITA) 6-2, 7-5

Ons Jabeur (TUN/N.7) x Océane Dodin (FRA) 6-2, 6-3

./bds/es/chc/pm-hgs/dam/aam/mvv