'A internet não é a realidade', diz Benzema sobre suposta saída do Real Madrid

O atacante do Real Madrid, o francês Karim Benzema, colocou um ponto final, nesta quinta-feira (1), nos boatos sobre seu futuro e uma eventual transferência para o futebol da Arábia Saudita.

"Por que vou falar de futuro se estou em Madri? Quem está falando é a internet e a internet não é a realidade", disse Benzema ao receber um prêmio por sua carreira oferecido pelo jornal Marca.

O atacante merengue reagiu assim depois de surgirem mais informações em diferentes meios de comunicação sobre um suposto interesse saudita no jogador, que ainda tem um ano de contrato com o Real Madrid.

Segundo a imprensa espanhola, a Arábia Saudita estaria disposta a oferecer 200 milhões de euros (cerca de um bilhão de reais na cotação atual) por duas temporadas.

"Por enquanto estou aqui, amanhã vou treinar. Aproveito todos os dias e no domingo tenho um jogo", acrescentou o atacante francês.

"Tenho muito orgulho do meu trabalho e gosto de cada treino, cada partida e o mais importante é aproveitar. Quando vou a Valdebebas não é trabalho para mim porque o dia em que for trabalho não vou querer mais", garantiu Benzema.

"Em me divirto com o futebol como os garotos e na minha cabeça ainda sou um garoto", insistiu o atacante francês, vencedor de 25 títulos pelo Real Madrid, sendo o jogador com mais títulos conquistados pela equipe merengue ao lado do brasileiro Marcelo (hoje no Fluminense).

Benzema afirmou que "sei fazer gols, mas o que quero no futebol, porque gosto de futebol, é o que posso fazer em campo: movimentos, assistências... no meu lugar procuro fazer coisas que não são vistas em outros atacantes".

O astro merengue assegurou que o seu modelo é o ex-atacante Ronaldo Fenômeno, que "não é só artilheiro. Dribla, dá assistências".

Benzema, que reiterou por diversas vezes estar orgulhoso da sua carreira no Real Madrid, também quis dividir o prêmio com seus companheiros.

"Quando um jogador recebe um troféu é sempre com toda a equipe porque sem os meus companheiros não consigo chegar ao nível. Eu tenho talento, mas é preciso ajuda de outro, precisamos sempre da ajuda de toda a equipe", disse Benzema.

O francês também afirmou ter uma grande comunhão com o público no estádio Santiago Bernabéu.

"Quando estou em campo sinto isso (a ligação com os torcedores) e isso me dá mais confiança e dou tudo por eles", disse Benzema, que insistiu: "Precisamos da torcida".

