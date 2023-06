Zagueiro português Diogo Dalot renova com o Manchester United até 2028

O zagueiro português Diogo Dalot renovou seu contrato com o Manchester United por mais cinco anos, anunciou nesta quarta-feira (31) o clube.

O jogador, cujo antigo contrato terminava ao final da atual temporada, tem agora um novo vínculo que vai até 2028 e contempla uma renovação automática por mais um ano.

O United, que vai terminar o Campeonato Inglês na terceira posição, conquistou este ano a Copa da Liga Inglesa e está na final da Copa da Inglaterra, que acontece no próximo sábado, contra o rival Manchester City.

Dalot, de 21 anos, chegou a Old Trafford em 2018 procedente do Porto. Pela seleção portuguesa, ele tem 11 jogos disputados.

"Jogar no Manchester United é uma das maiores honras que se pode ter no futebol", declarou o português, que na temporada 2020/2021 atuou no Milan por empréstimo.

