Vettel investe no lançamento de uma equipe de vela de alta velocidade

O quatro vezes campeão mundial de Fórmula 1 Sebastian Vettel, aposentado dos 'paddocks' da principal competição do automobilismo desde o ano passado, anunciou nesta quarta-feira (21) a criação de uma equipe alemã no campeonato SailGP, circuito de regatas internacionais a bordo de catamarãs ultramodernos.

"Vejo muito potencial no SailGP, que está em sua quarta temporada (...) As similaridades entre os velejadores e a Fórmula 1 existem há muito tempo. Os barcos são fascinantes e as velocidades alcançadas na água são incrivelmente altas", declarou o piloto em um comunicado.

Vettel investiu um valor que não comunicou para o lançamento desta equipe, juntamente com o empresário alemão Thomas Riedel. Ambos terão "um papel ativo na gestão e desempenho da equipe", especifica o comunicado divulgado pelo SailGP.

Vettel e Riedel confiaram seu F50 - um dos barcos mais rápidos na água, chegando a quase 100 km/h - ao velejador Erik Heil (33 anos e duas vezes medalhista olímpico de bronze na vela).

A equipe alemã vai participar da primeira prova da quarta temporada do circuito, que começa em Chicago no próximo mês (16 e 17 de junho).

