Sabalenka bate Shymanovich e vai à terceira rodada de Roland Garros

A bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, venceu sua compatriota Iryna Shymanovich (214ª) nesta quarta-feira (31) e avançou à terceira rodada do torneio de Roland Garros.

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-2, em uma hora e 27 minutos.

Apesar da vitória, a bielorrussa não se mostrou satisfeita com seu desempenho na quadra Suzanne Lenglen.

"Não estou muito feliz com o meu jogo hoje. Tenho trabalho a fazer amanhã para estar melhor preparada do que estava hoje", comentou após a partida.

Campeã do Aberto da Austrália em janeiro, Sabalenka enfrentará na terceira rodada a polonesa Magdalena Frech (88ª) ou a russa Kamilla Rakhimova (82ª).

Muito superior à ucraniana Marta Kostyuk na estreia, a número 2 do mundo se mostrou mais nervosa nesta quarta-feira, passando por um primeiro set muito equilibrado, com longas trocas de bola, antes de impor seu favoritismo no segundo.

