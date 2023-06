Pedro Sánchez iguala direita e extrema direita na Espanha

O primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, igualou nesta quarta-feira (31) a direita e a extrema direita e pediu aos eleitores de esquerda que "lutem" contra estas forças nas eleições gerais antecipadas de 23 de julho.

"A extrema direita e a extrema direita estão fortalecidas", disse Sánchez, antes de insistir que o Partido Popular (PP, direita) e o Vox (extrema direita) são legendas "já completamente semelhantes na forma e no conteúdo", em um discurso para ose deputados e senadores socialistas no Parlamento.

"Devemos lutar, porque nosso país merece o melhor", disse ele.

A princípio marcada para o final do ano, Sánchez surpreendentemente decidiu na terça-feira antecipar as eleições legislativas, poucas horas depois de seu Partido Socialista e outros partidos de esquerda terem sofrido uma derrota esmagadora nas eleições municipais e regionais de domingo, dia em que o grande vencedor foi o PP, embora o Vox também tenha conseguido bons resultados.

Recordando o slogan do líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, que pede a "revogação do sanchismo", em referência ao governo Sánchez, o líder socialista afirmou que a direita procura "desmantelar tudo o que foi conquistado, acabar com os avanços sociais alcançados nos últimos cinco anos" de governo de esquerda.

Entre as reformas em risco, Sánchez citou o aumento do salário mínimo, a reforma trabalhista para acabar com a precariedade, impostos excepcionais sobre os lucros dos bancos e empresas de energia e uma lei sobre mudança climática para acelerar o investimento em energia renovável.

