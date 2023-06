PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA CAMPANHA ELEIÇÃO: Republicano DeSantis inicia campanha à Casa Branca

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

EUA DÍVIDA: Acordo para elevar o teto da dívida inicia teste de fogo no Congresso

COREIA SATÉLITE: Satélite espião norte-coreano cai no mar após falha no lançamento

=== EUA CAMPANHA ELEIÇÃO ===

CLIVE:

Republicano DeSantis inicia campanha à Casa Branca

O republicano Ron DeSantis começou sua campanha para as eleições de 2024 nos Estados Unidos apresentando-se como a melhor alternativa a Donald Trump com um ato em Clive, Iowa.

(EUA eleições DeSantis política, 471 palavras, a ser transmitida)

=== EUA DÍVIDA ===

WASHINGTON:

EUA: acordo para elevar teto da dívida inicia teste de fogo na Câmara

O acordo que pretende elevar o teto da dívida dos Estados Unidos, alcançado após longas negociações entre o presidente Joe Biden e os republicanos, chega nesta quarta-feira (31) à Câmara de Representantes para uma votação que deve ser turbulenta.

(EUA governo Congresso, 610 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== COREIA SATÉLITE ===

SEUL:

Satélite espião norte-coreano cai no mar após falha no lançamento

A Coreia do Norte tentou colocar em órbita nesta quarta-feira (31) um satélite espião, o que provocou o acionamento de sirenes de alerta na Coreia do Sul e no Japão, mas o foguete que o transportava caiu no mar sem alcançar seu objetivo, após uma falha técnica.

(CoreiaN Japão espaço CoreiaS defesa, 780 palavras, já transmitida)

FOTOS, VíDEO

SEUL:

Moradores de Seul entram em pânico após falso alarme de foguete

Um alerta de evacuação de emergência enviado por engano em Seul, após o lançamento de um foguete norte-coreano, espalhou pânico nesta quarta-feira (31), com a queda dos serviços de Internet, gerando o temor de que o governo não seja confiável na gestão de uma crise real.

(Coreia espaço emergência, 550 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

SAN SALVADOR:

Bukele completa quatro anos de governo com grande apoio popular e críticas

O presidente Nayib Bukele completa quatro anos no poder em El Salvador na quinta-feira (1), com grande índice de popularidade por sua "guerra" contra as gangues, mas com críticas sobre o respeito aos valores democráticos.

(El Salvador governo, Ângulo, 566 palavras, já transmitida)

SANTIAGO:

Conselho dominado pela direita revisará proposta de nova Constituição para o Chile

O Conselho Constituinte controlado pela direita após as eleições de maio começará a revisar, na próxima semana, um novo projeto de constituição para o Chile, que será submetido a referendo no final do ano.

(constituição política Chile, 589 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

MOSCOU:

Rússia retira crianças de áreas bombardeadas na fronteira com a Ucrânia

As autoridades russas anunciaram, nesta quarta-feira (31), que começaram a retirar crianças de algumas regiões de fronteira com a Ucrânia, alvo de intensos bombardeios nos últimos dias, e onde a situação é "alarmante", segundo o Kremlin.

(conflito Rússia Ucrânia, 600 palavras, a ser transmitida)

ZVECAN:

Tensão prossegue no Kosovo após nova manifestação de sérvios

A tensão persiste nesta quarta-feira (31) no norte do Kosovo, onde centenas de manifestantes sérvios voltaram a se reunir diante da prefeitura de Zvecan, depois que um protesto na segunda-feira terminou em distúrbios que deixaram 30 soldados das forças da Otan feridos.

(Kosovo OTAN manifestação Sérvia, 502 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

CARTUM:

Exército do Sudão suspende negociações de trégua com paramilitares

O Exército do Sudão suspendeu sua participação nas negociações na Arábia Saudita - mediadas por este país e pelos Estados Unidos - para alcançar uma trégua com os paramilitares que disputam o poder, anunciou uma fonte governamental à AFP nesta quarta-feira (31).

(Sudão conflito EUA diplomacia Arábia política, 430 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

PARIS:

Número de desempregados no mundo diminuirá em 2023, afirma OIT

O número de desempregados no mundo será reduzido em um milhão em 2023, segundo previsões da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que alerta para as disparidades em nível regional, em um relatório publicado nesta quarta-feira (31).

(Emprego conjuntura índices AmLat OIT desemprego, 410 palavras, já transmitida)

PEQUIM:

Elon Musk elogia 'vitalidade' da China durante visita a Pequim

O empresário Elon Musk, CEO da montadora de carros elétricos Tesla, elogiou nesta quarta-feira (31) em Pequim a "vitalidade" da China e afirmou que tem "total confiança" no mercado do país, crucial para seus negócios.

(China EUA energia automóvel, 610 palavras, já transmitida)

PARIS:

"In vino veritas": informação sobre ingredientes do vinho causa polêmica na Europa

Em breve, os produtores de vinho europeus terão que informar o consumidor sobre o conteúdo de suas garrafas, mas o meio utilizado gera polêmica: um rótulo que explique tudo ou um QR code?

Por Eric RANDOLPH

(UE vinho ambiente regulação saúde, Ângulo, 500 palavras, a ser transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

TOULOUSE, França:

Concebida nas favelas do Rio, escola gratuita promove moda sustentável na França

A Casa93 foi uma ideia surgida nas favelas do Rio, desenvolvida na periferia de Paris e agora é implantada em um bairro carente da cidade francesa de Toulouse (sudoeste) para ensinar jovens estilistas a produzir moda barata e sustentável.

Por Florence PANOUSSIAN

(França Brasil jovens social educação gente moda, Reportagem, 600 palavras, a ser transmitida)

FOTOS, VÍDEO

LONDRES:

Em Londres, artista argentino Tomás Saraceno denuncia desequilíbrio Norte-Sul da transição energética

Em uma exposição em Londres em torno de enigmáticas teias de aranha, o artista argentino Tomás Saraceno denuncia um "colonialismo energético" que, mediante "falsas soluções" como as baterias elétricas de lítio, perpetua a superexploração da mineração e o "desequilíbrio" Norte-Sul.

(Argentina meio-ambiente GB, 500 palavras, já transmitida)

BUENOS AIRES:

Bizarrap, o produtor e DJ argentino que saiu de seu quarto para o cenário mundial

Ele é o artista argentino mais ouvido no mundo, mas seu rosto permanece um mistério. Bizarrap, 24 anos, é um fenômeno da música urbana com mais de 7 bilhões de visualizações e ilustra uma geração que saiu do quarto para o sucesso mundial.

(Argentina música, Perfil, 500 palavras, a ser transmitida)

== ESPORTE ===

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento da partida entre Brasil e Tunísia pelas oitavas de final do Mundial Sub-20

- Acompanhamento da final da Europa League entre Roma e Sevilla

-- TÊNIS:

- Acompanhamento do torneio de Roland Garros

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP