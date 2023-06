Nigéria vence (2-0) e elimina anfitriã Argentina do Mundial Sub-20

A seleção nigeriana foi a surpresa do dia ao eliminar a anfitriã Argentina, a quem venceu por 2 a 0 nas oitavas de final do Mundial Sub-20, em jogo disputado nesta quarta-feira (31) no estádio de San Juan.

A Argentina, que chegou invicta a este duelo como líder do Grupo A, teve amplo domínio no primeiro tempo, quando criou várias situações, mas não conseguiu transformá-las em gol, e no segundo tempo a Nigéria melhorou, dando um susto nos donos da casa com um chute de Abel Ogwuche no travessão.

Pouco depois, e após uma perda de bola no meio-campo argentino, Ibrahim Muhammad (61') fez 1 a 0 com um toque certeiro na saída do goleiro Gómez Gerth.

A Argentina buscou desesperadamente o empate, teve mais posse de bola, tentou mais de 20 chutes ao gol adversário com pouca eficácia, incluindo um chute de pé esquerdo de Luka Romero que acertou a trave esquerda.

Mas os argentinos deixaram espaços na retaguarda, e a Nigéria decretou a vitória no final após um erro defensivo, que levou ao cruzamento de Eletu para a finalização de Rilwanu Sarki (90').

Nas quartas de final, a Nigéria, que havia avançado como melhor dos terceiros colocados, aguarda o vencedor do confronto desta quinta-feira entre Equador e Coreia do Sul.

