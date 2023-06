Lula conversa com Petro sobre combate ao garimpo ilegal e narcotráfico

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, conversou, na manhã desta quarta-feira, 31, com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, onde debateram encontros futuros para tratar sobre a região amazônica. Ao confirmar que, em julho, visitará a cidade de Letícia, na Colômbia, Lula disse que Petro teria afirmado sua vinda ao Brasil para a reunião entre países amazônicos em Belém, em agosto.

O encontro ocorreu na manhã desta quarta no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. Na conversa presencial, Lula aceitou participar, no dia 8 de julho, em Letícia, cidade localizada na fronteira entre os dois países, do fórum de debates científicos sobre a Amazônia, evento preparatório ao encontro de Belém. Petro também estará presente.

Os presidentes conversaram sobre a necessidade de se avançar nos esforços conjuntos contra os crimes ambientais e o crime organizado na região, com combate a madeireiros, garimpeiros ilegais, grileiros e narcotraficantes. "Ambos coincidiram que cuidar da floresta é cuidar dos colombianos e brasileiros que vivem na região e trataram de medidas necessárias para fortalecer a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, com sede em Brasília", declarou nota divulgada pelo Palácio do Itamaraty.

Nas redes sociais, Lula compartilhou uma foto do encontro, seguida de uma mensagem sobre o resumo da reunião. "Com alegria recebi de Petro o convite para o Brasil ser o país homenageado na Feira do Livro de Bogotá, em 2024", disse o brasileiro nas redes sociais.