Itália vence Inglaterra (2-1) e vai enfrentar a Colômbia nas quartas de final do Mundial Sub-20

A Itália se classificou para as quartas de final do Mundial Sub-20 da Argentina ao vencer a Inglaterra por 2 a 1, num dos jogos das oitavas de final nesta quarta-feira (31).

Num duelo intenso e equilibrado, a 'Azzurra' saiu na frente com um chute certeiro de pé esquerdo de Tommaso Baldanzi (8'), mas a Inglaterra reagiu bem e empatou alguns minutos depois, por intermédio de Alfie Devine (24').

O enredo não mudou muito na segunda etapa, o que dava a entender que o confronto seria decidido em algum erro. E o desempate veio dessa forma, perto do fim. O árbitro marcou pênalti após um toque de mão de Quansah que foi confirmado pelo VAR. Cesare Casadei converteu (87') com um chute no ângulo direito.

Com esse resultado, a Itália, que havia se classificado como vice-líder do Grupo D, enfrentará nas quartas de final a Colômbia que mais cedo goleou a Eslováquia por 5 a 1.

