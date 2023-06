EUA sanciona entidades chinesas e mexicanas por equipamentos para produzir narcóticos

Os Estados Unidos anunciaram sanções contra 17 pessoas e empresas da China e do México por fornecerem máquinas de comprimidos e outros equipamentos usados para fabricar drogas ilegais.

As ferramentas ajudaram a fazer com que as pílulas, muitas vezes misturadas com fentanil, parecessem produtos farmacêuticos legítimos, de acordo com um comunicado do Departamento do Tesouro dos EUA divulgado na terça-feira (30).

A medida afeta sete entidades e seis pessoas físicas na China e uma entidade e três pessoas físicas no México.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"As sanções do Tesouro têm como alvo cada etapa da cadeia de suprimentos mortal que alimenta o aumento de envenenamentos e mortes por consumo de fentanil em todo o país", disse Brian E. Nelson, subsecretário de Terrorismo e Inteligência, no comunicado.

"As pílulas falsificadas misturadas com fentanil são uma das principais causas dessas mortes, devastando milhares de famílias americanas todo ano", acrescentou.

"Continuamos comprometidos em usar todo o poder que temos contra os facilitadores da produção ilícita de drogas para interromper essa produção global mortal e combater a ameaça representada por essas drogas", disse Nelson.

Os Estados Unidos dizem que a China facilitou o comércio ilegal de drogas no México ao fornecer equipamentos para a fabricação de pílulas aos cartéis.

Em 5 de maio, o presidente do México, o esquerdista Andrés Manuel López Obrador, anunciou que seu governo entregará à China provas do tráfico ilegal de fentanil daquele país para cartéis de drogas.

O anúncio ocorreu após os Estados Unidos pressionarem o país latino-americano a interromper esse fluxo.

bur-lb/axn/llu/ll/aa