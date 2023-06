EUA e Japão modernizam sua aliança militar, diz secretário Austin

Os Estados Unidos e o Japão estão trabalhando para modernizar sua aliança militar diante das ameaças da China, Coreia do Norte e Rússia, disse nesta quinta-feira (1º, noite de quarta em Brasília) o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin.

O secretário está em Tóquio para reuniões bilaterais antes de participar da cúpula de defesa Shangri-La Dialogue, em Cingapura.

Antes de se encontrar com seu homólogo japonês, Austin disse que os dois países enfrentam "desafios comuns em função do comportamento coercitivo da RPC (China), das provocações perigosas da Coreia do Norte e da guerra cruel da Rússia na Ucrânia".

"Mas estamos unidos por nossos interesses e valores compartilhados, e estamos dando passos importantes para modernizar nossas alianças e fortalecer nossa dissuasão", acrescentou.

As forças americanas e japonesas se tornaram "mais versáteis, resilientes e móveis", afirmou Austin, depois de elogiar a decisão do Japão de obter capacidades de contra-ataque e compartilhar mais informações com Washington.

Austin chegou ao Japão na quarta-feira, horas depois de uma tentativa norte-coreana fracassada de lançar um satélite espião usando tecnologia balística proibida por resoluções da ONU.

Tóquio introduziu uma reforma de defesa no ano passado que visa aumentar seu orçamento de segurança para 2% de seu PIB até 2027, chamando a China de "maior ameaça estratégica" para o Japão.

