Djokovic vence Fucsovics e vai enfrentar Davidovich na terceira fase de Roland Garros

O sérvio Novak Djokovic (3º do ranking da ATP) venceu nesta quarta-feira o húngaro Marton Fucsovics (80º), no jogo que fechou a jornada em Roland Garros, e vai enfrentar na terceira rodada o espanhol Alejandro Davidovich (34º).

Na 'sessão noturna' da quadra Philippe Chatrier, a lenda sérvia, que luta por seu 23º título de Grand Slam que lhe permita desempatar com Rafael Nadal, sobreviveu a um duro primeiro set de 87 minutos e depois não encontrou resistência: 7-6 (7/2), 6-0 e 6-3.

"Foi uma partida muito intensa, principalmente no primeiro set. No segundo encontrei meu melhor jogo e estou muito feliz com minha partida. Ele não tinha nada a perder, o nível dele de hoje não me surpreende, ele pode jogar em um nível muito alto em todas as superfícies", disse Djokovic sobre Fucsovics.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Seu próximo adversário, na sexta-feira, será o espanhol Alejandro Davidovich, que o derrotou no Torneio de Monte Carlo no ano passado.

jc-pm/dr/aam/cb