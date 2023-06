Davidovich elimina outro jovem francês em Roland Garros

O espanhol Alejandro Davidovich, que há dois dias eliminou o tenista francês Arthur Fils, derrotou Luca Van Assche, também anfitrião, nesta quarta-feira por 6-4, 6-3 e 7-6 (8/6) pela segunda fase da Roland Garros.

Sem perder o fôlego, o número 34 do mundo contou com sua regularidade e força no fundo da quadra para dominar a partida contra o jovem Van Assche, de 19 anos.

"Nunca é fácil jogar contra franceses aqui, mas tentei me concentrar em cada ponto e vencer o jogo. Ambos são jogadores muito bons e serão muito difíceis no futuro", disse o espanhol sobre seus adversários.

Van Assche, número 82 do mundo, pouco pôde fazer nos dois primeiros sets, mas aproveitou uma primeira brecha na concentração de Davidovich para quebrar seu saque com uma vantagem de 3 a 2 na terceira parcial.

Mas na hora da verdade, Davidovich, de 23 anos, focou no backhand do francês e também impôs sua habilidade defensiva.

No 'tie break', o espanhol se mostrou sólido, e sobretudo muito realista, fechando o jogo na primeira oportunidade.

Ele poderá enfrentar na terceira rodada o número 3 do mundo Novak Djokovic, que joga nesta quarta-feira contra o húngaro Marton Fucsovics.

"Se for contra 'Nole' seria uma honra. Provavelmente vamos jogar na Chatrier e seria incrível", previu Davidovich.

