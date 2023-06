Comunicado do Business Wire :XDC Network

A XDC Network (representada pela TradeFinex Tech Ltd) tem o prazer de anunciar sua parceria com a SBI VC Trade Co. Ltd., uma proeminente bolsa de criptomoedas do Japão dentro do SBI Group. Essa colaboração estratégica assinala um marco significante para a XDC Network à medida que amplia seu ecossistema no mercado japonês.

A XDC Network oferece uma rede sólida de blockchain criada especificamente para uso em empresas como finanças de operações comerciais, pagamentos e tokenização de ativos no mundo real. Com um foco em aprimoramento de eficiência no mercado de finanças de operações comerciais de estimados 2.000 trilhões de ienes anualmente, a XDC Network fornece transações em alta velocidade e reduz significativamente as taxas de gás, sendo eficiente em energia, tornando-a a opção ideal para operações eficientes.

"Estamos entusiasmados com a parceria com a SBI VC Trade e levar o ecossistema da XDC ao mercado japonês", afirmou Atul Khekade, cofundador da XDC Network. "O Japão é um centro crucial para o comércio internacional, e a nossa plataforma de blockchain visa aperfeiçoar esse setor melhorando a transparência, rastreabilidade e reduzindo custos. Através da nossa colaboração com a SBI VC Trade, esperamos potencializar as empresas e instituições financeiras no Japão com os benefícios da XDC Network".

"Estamos contentes com a ampliação das nossas ofertas de criptomoeda por meio da inclusão da XDC à nossa bolsa", afirmou Fumiki Ozaki, presidente e CEO da SBI VC Trade Co., Ltd. "A XDC Network traz uma proposta de valor única ao mercado de finanças de operações comerciais, e acreditamos que a sua inclusão aprimorará a experiência comercial dos nossos clientes. A SBI VC Trade segue comprometida com a provisão de serviços completos que priorizam a satisfação do cliente, e essa parceria com a XDC Network se alinha perfeitamente com a nossa filosofia centrada no cliente".

À medida que a XDC Network entra no mercado japonês através de sua parceria com a SBI VC Trade, a empresa visa impulsionar transformação digital no setor de finanças de operações comerciais e se estabelecer como uma líder global em soluções de blockchain para empresas e instituições financeiras.

Sobre a XDC Network:

A XDC Network é uma blockchain de camada 1 de nível empresarial e código aberto, neutra em carbono, compatível com EVM (máquina virtual Ethereum), com operações bem sucedidas desde 2019. A rede obtém consenso por meio de uma técnica de prova de participação (XDPoS) especialmente delegada que possibilita tempos de transação de 2 segundos, despesas de gás próximas ao zero (US$ 0,0001), mais de 2.000 TPS e interoperabilidade com os normas de mensagens financeiras ISO 20022. A XDC Network alimenta vários novos casos de uso de blockchain que são seguros, escalonáveis e altamente eficientes.

