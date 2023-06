Comunicado do Business Wire :The Technology Innovation Institute

O Falcon 40B do Technology Innovation Institute (TII), o principal modelo de IA com código aberto em larga escala dos EAU, agora está livre de royalties para uso comercial e de pesquisa, em resposta à demanda mundial por acesso inclusivo à IA.

Classificado em primeiro lugar a nível mundial na classificação da Hugging Face para modelos de linguagem grande (LLMs), o Falcon 40B supera concorrentes como LLaMA da Meta e StableLM da Stability AI. Sob a licença concedida do software Apache 2.0, os usuários finais do Falcon 40B têm acesso a qualquer patente coberta pelo software em questão. O Apache 2.0 garante a segurança e a disponibilidade de software com código aberto seguro e poderoso, definindo um modelo de governança eficaz.

O acesso irrestrito da TII ao Falcon 40B destaca sua dedicação à inovação tecnológica e compartilhamento de conhecimento, ao promover um ecossistema colaborativo e reforçar a posição dos EAU como líder mundial em IA. Além disto, reflete o compromisso dos EAU em ultrapassar os limites na formação de um futuro em que a IA desempenhe um papel essencial em impulsionar mudanças positivas.

A implantação com código aberto e livre de royalties do Falcon 40B pode capacitar entidades dos setores público e privado com eficiências, como inícios de projetos mais rápidos, iterações mais rápidas, processos de desenvolvimento de software mais flexíveis, suporte robusto orientado pela comunidade e gestão mais fácil de licenças.

O TII visa cultivar um ecossistema próspero de cooperação, inovação e compartilhamento de conhecimento entre desenvolvedores, pesquisadores e empresas ao redor do mundo. A mudança promove transparência, inclusão e progresso acelerado em IA para o mundo, ao abrir diversas oportunidades para suas aplicações em indústrias e setores.

O Dr. Ebtesam Almazrouei, Diretor da AI Cross-Center Unit do TII, disse: "Renunciar aos royalties do Falcon 40B promove avanços tecnológicos inclusivos para uma sociedade coesa. Estamos comprometidos em usar a tecnologia para unificar a humanidade e preparar nosso mundo para o futuro."

Para mais informação sobre o atual modelo e registro do Falcon 40B AI com código aberto, acesse FalconLLM.TII.ae.

Para classificação do Falcon 40B, acesse https://huggingface.co/spaces/HuggingFaceH4/open_llm_leaderboard

Para mais informação, acesse www.tii.ae

