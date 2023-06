Comunicado do Business Wire :Kenvue Inc.

A Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) ("Kenvue"), maior empresa de saúde do consumidor do mundo em receita, anunciou hoje a participação da empresa na dbAccess Global Consumer Conference 2023 do Deutsche Bank, em Paris. O CEO e diretor, Thibaut Mongon, e o diretor financeiro, Paul Ruh, estarão em um bate-papo informal no dia 8 de junho de 2023, às 12h30 (horário de verão da Europa Central). Um webcast ao vivo da sessão estará disponível em https://investors.kenvue.com e uma repetição estará disponível no site após o evento.

Sobre a Kenvue

A Kenvue é a maior empresa de saúde do consumidor do mundo em receita. Criada em mais de um século de herança e impulsionada pela ciência, nossas marcas icônicas - entre as quais Aveeno®, bandagens adesivas da marca BAND-AID®, Johnson's®, Listerine®, Neutrogena®, Tylenol® e Zyrtec® - são recomendadas por profissionais de saúde e têm a confiança de consumidores que usam nossos produtos para melhorar suas vidas diárias. Os membros de nossa equipe compartilham uma mentalidade digital, com uma abordagem de inovação baseada em percepções humanas profundas e trabalham todos os dias para conquistar um lugar para nossos produtos nos corações e lares dos consumidores. Na Kenvue, acreditamos que os cuidados diários não apenas deixam as pessoas bem - eles têm a capacidade de fazê-las se sentirem mais completas. Saiba mais em www.kenvue.com.

Contato

Relações com Investidores: Tina Romani [email protected]

Assessoria de Imprensa: Melissa Witt [email protected]

