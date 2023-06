Comunicado do Business Wire :Bring IT

A Bring ITanunciou hoje que adquiriu duas empresas: a AltaPlus e a Liu Consulting. Com a expansão para a região da América Latina, a nova empresa Bring IT Brasil poderá aproveitar o sistema ERP na nuvem líder do setor para ajudar as duas empresas a melhorar a eficiência operacional e criar novas oportunidades de receita.

"À medida que ampliamos a novos mercados, a ideia era estabelecer uma forte presença em uma região que está se tornando um importante centro tecnológico. O Brasil, o maior mercado da América Latina, foi uma decisão óbvia. Queremos priorizar nosso foco em uma abordagem local que nos permitirá implementar nossos serviços nesta região. Esta nova oportunidade abrirá portas para captarmos novos clientes, novos parceiros e expandir nosso banco de talentos de especialistas estratégicos do setor com habilidades únicas", disse Omar Palacios, CEO e cofundador da Bring IT.

Ao gerar uma forte presença no Brasil, o maior centro econômico da América Latina, a Bring IT poderá alavancar seu domínio e experiência em produtos para explorar novas oportunidades de mercado que promoverão a expansão mundial. Além disso, a Bring IT poderá ajudar as duas empresas a alcançar a eficiência geral do sistema e do processo e obter um vasto conjunto de talentos com amplo conhecimento do comportamento do mercado e requisitos fiscais/tributários.

Como parte desta nova aquisição, a Bring IT Brasil fornecerá os recursos e metodologias necessários para desenvolver experiência e conhecimento cruciais para navegar em softwares que permitirão a eficiência nos negócios.As duas empresas estavam ansiosas com a venda, a fim de garantir valor agregado e oportunidades para sua base de clientes e equipe de consultoria. A aquisição pela Bring IT acelerou sua abordagem de entrada no mercado, que será fundamental para crescer, expandir e fortalecer sua presença.

"Estamos vendo muitas oportunidades capazes de garantir nosso compromisso contínuo com empresas internacionais com este novo lançamento. Colaborar com nossa experiência de sucesso do cliente e introduzir serviços de valor agregado promoverá novas parcerias e consolidará nossa presença mundial", afirmou Pascoal Koutras, gerente geral em Estratégia da Bring IT na América Latina.

Sobre a Bring IT

A Bring IT fornece soluções especializadas em consultoria de negócios e tecnologia 360° para mais de 300 clientes, desde startups até corporações multinacionais. Com expertise consolidada em promover a transformação de negócios e gerar valor para seus clientes, a empresa seguirá expandindo seu amplo foco setorial.

Contato

Brooke Bathie, editora de Conteúdo de Marketing [email protected] (910) 610-3664

Daniela Torres, especialista em Marketing (América Latina) [email protected] + 57 317 288-2384

