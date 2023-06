Câmara dos Representantes vota a favor de suspensão do teto da dívida nos EUA

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos votou nesta quarta-feira a favor de um aumento do teto da dívida federal, o que deixa o país um passo mais perto de evitar a ameaça de um default catastrófico, cinco dias antes do fim do prazo determinado pelo Tesouro.

A câmara aprovou por 314 a 117 a suspensão do teto da dívida até 2025, resultado que o presidente Joe Biden considerou "um passo decisivo" para evitar o default da maior economia do mundo. O Senado deve fazer o mesmo até o fim da semana.

