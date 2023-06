Brasil goleia Tunísia (4-1) e vai enfrentar Israel nas quartas de final do Mundial Sub-20

Apesar de jogar a maior parte da partida com dez jogadores, o Brasil goleou a Tunísia por 4 a 1 nesta quarta-feira e se classificou para as quartas de final do Mundial Sub-20 na Argentina.

No estádio de La Plata, a 60 quilômetros de Buenos Aires, a seleção brasileira saiu na frente com gols de Marcos Leonardo (10', de pênalti) e do capitão Andrey Santos (31') e dominou até ficar com dez jogadores após a expulsão do zagueiro Robert aos 38 minutos por cometer uma falta como último recurso.

A Tunísia dominou na segunda etapa, com mais posse de bola e buscando o gol, mas o Brasil aumentou por meio de Matheus Martins (90') e Andrey Santos (90'+10), o destaque da partida.

Mahmoud Ghorbel (90'+13) descontou para os tunisianos na última jogada da partida.

Pelas quartas de final, o Brasil vai jogar no sábado, em San Juan, contra Israel, que garantiu sua classificação na terça-feira ao vencer o Uzbequistão por 1 a 0.

Avassaladora no início do segundo tempo, marcando três gols nos primeiros seis minutos, a Colômbia goleou a Eslováquia por 5 a 1 e também se classificou para as quartas de final.

No estádio Bicentenario, na cidade de San Juan, a seleção colombiana foi melhorando ao longo do primeiro tempo. Demorou a se ajustar à proposta eslovaca, mas depois de meia hora começou a chegar com perigo.

A resistência europeia ruiu no início da segunda etapa, em que a Colômbia abriu o placar após um erro na saída que Oscar Cortés aproveitou (47'). A seleção sul-americana aumentou por intermédio de Yaser Asprilla (49') e uma dobradinha de Tomás Angel (51' e 62').

O filho do ex-atacante da seleção colombiana Juan Pablo Ángel marcou o terceiro com um chute de pé esquerdo após uma boa jogada individual e assistência de Johan Torres. Tomás Angel fez o quarto gol com um chute cruzado.

Timotej Jambor (81') marcou o gol de honra da Eslováquia e nos acréscimos Cortés (90'+3) fez seu segundo, fechando o placar em 5 a 1.

Nas quartas de final a Colômbia vai enfrentar o vencedor da partida desta quarta-feira entre Inglaterra e Itália.

