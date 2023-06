Ator de 'That '70s Show' é condenado por estupro

O ator americano e membro da cientologia Danny Masterson foi considerado culpado nesta quarta-feira (31) pelo estupro de duas mulheres em sua residência, em Hollywood Hills.

O astro das séries de TV "That '70s Show" e "The Ranch" foi declarado culpado de duas acusações de estupro entre 2001 e 2003, mas o júri do tribunal de Los Angeles não chegou a um acordo sobre uma terceira acusação.

Este foi o segundo julgamento por estupro que Masterson enfrentou, depois que o processo anterior foi anulado em novembro porque outro júri não conseguiu chegar a uma decisão unânime.

Masterson, 47, foi levado sob custódia após a leitura do veredito. O ator aguarda a sentença e pode pegar de 30 anos à prisão perpétua.

Ligado à cientologia, Masterson ganhou fama com a estreia, em 1998, da série "That '70s Show", na qual interpretava "Steven Hyde" e dividia a tela com Mila Kunis e Ashton Kutcher. Voltou a trabalhar com Kutcher em "The Ranch", da Netflix, mas foi demitido em 2017 e seu personagem foi eliminado da trama, depois que a polícia de Los Angeles confirmou que acusações de estupro conta ele estavam sendo investigadas. Naquele momento, os promotores descartaram outros dois casos de agressão sexual contra Masterson por falta de provas.

As três denunciantes também faziam parte da Igreja da Cientologia e foi por meio deste grupo reservado que Masterson as conheceu. Duas delas disseram que autoridades da igreja lhes pediram que não entrasse em contato com a polícia.

Os advogados de Masterson questionaram em seus argumentos finais que se falasse "muito sobre cientologia " e sugeriram que um preconceito contra a Igreja pode ter motivado a decisão. A Igreja da Cientologia não respondeu ao contato feito pela AFP.

O júri deliberou por sete dias. A terceira acusação de estupro, sobre a qual não se chegou a um veredicto, envolvia uma ex-namorada de Masterson.

