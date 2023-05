Ataque contra região ucraniana de Lugansk deixa cinco mortos, anunciam autoridades russas

Ao menos cinco pessoas morreram e 19 ficaram feridas em um bombardeio noturno contra uma granja na região ucraniana ocupada de Lugansk, afirmaram as autoridades russas nesta quarta-feira.

"O bombardeio contra o vilarejo de Karpaty por grupos armados ucranianos provocou 24 vítimas - cinco mortos e 19 feridos", anunciou no Telegram o centro de controle de segurança russo de Lugansk, no leste da Ucrânia.

Karpaty fica 35 km ao oeste de Lugansk.

A granja avícola e uma área residencial dos trabalhadores foram atingidas, informou o centro de controle, que não explicou se as vítimas são militares ou civis.

Um comunicado divulgado algumas horas antes mencionou as mortes de quatro trabalhadores.

O ataque foi executado, de acordo com informações preliminares, com um sistema lança-mísseis múltiplos HIMARS, fornecido pelos Estados Unidos à Ucrânia, informa o comunicado do centro de controle.

"O inimigo disparou quatro mísseis", afirma a nota.

A região de Lugansk, vizinha de Donetsk, está ocupada em grade parte pelo exército russo e é um dos quatro territórios ucranianos que a Rússia anunciou ter reivindicado em setembro de 2022.

