Amazon pagará US$ 30,8 milhões para encerrar denúncias por espionagem de usuários

A Amazon concordou nesta quarta-feira (31) pagar US$ 30,8 milhões (R$ 157 milhões) para encerrar as denúncias sobre privacidade contra Ring e Alexa apresentadas por reguladores americanos, incluindo acusações de que os funcionário da empresa espionaram usuários, de acordo com documentos da corte.

A Comissão Federal de Comércio (FTC) acusou a empresa de câmeras de segurança residencial Ring, de propriedade da Amazon, por não implementar proteções básicas para impedir hackers ou acesso aos dispositivos dos usuários ou suas contas por parte dos funcionários.

De acordo com a denúncia, as falhas de segurança da Ring resultaram em violações de privacidade "notórias", como a "vigilância" de usuários por câmeras de segurança em seus quartos ou banheiros.

"O desrespeito da Ring pela privacidade e segurança expôs os consumidores a espionagem e assédio", disse Samuel Levine, diretor do escritório de proteção ao consumidor da comissão, em um comunicado.

Sob uma ordem proposta, que requer a aprovação de um juiz, a Ring terá que excluir todos os dados visualizados ilegalmente e aumentar a segurança.

Os hackers exploraram as vulnerabilidades não apenas para acessar transmissões de vídeo, mas também para controlar as câmeras para fazer trotes contra menores, avanços sexuais e ameaçar famílias em troca de recompensas, de acordo com a FTC.

A Ring pagará US$ 5,8 milhões (R$ 29,5 milhões) como parte do acordo, afirma o documento do tribunal. "A Ring abordou rapidamente essas questões por conta própria há vários anos, muito antes de a FTC lançar sua investigação", disse a empresa à AFP, acrescentando que discordava das alegações.

A Amazon pagará US$ 25 milhões (R$ 127 milhões) adicionais como parte de um acordo separado para encerrar as alegações de que as gravações de voz de menores gravadas pela assistente virtual Alexa foram mantidas quando deveriam ter sido apagadas, de acordo com o regulador.

A lei americana "não permite que as empresas mantenham os dados das crianças indefinidamente por qualquer motivo e certamente não permitem que seus algoritmos sejam treinados", disse Levine.

A Amazon identificará e excluirá todas as informações pessoais salvas de perfis de menores que não estejam mais ativos, de acordo com o pedido proposto.

