Wall Street fecha sem tendências definidas à espera de votação sobre a dívida

A bolsa de Nova York fechou sem tendências definidas nesta terça-feira (30), à espera de que o Congresso dos Estados Unidos vote o acordo alcançado entre a Casa Branca e bloco republicano, que permita evitar um default na maior economia mundial.

O índice Dow Jones recuou 0,15%, a 33.042,78 pontos, enquanto o S&P 500 permaneceu estável a 4.205,52 pontos. Impulsionado pelo setor tecnológico e particularmente pelos semicondutores, produto-chave no contexto da explosão da inteligência artificial (IA), o Nasdaq, ao contrário, fechou em alta de 0,32%, a 13.017,43 pontos, após subir até 1,4% durante o dia,

O evento do dia foi a alta da Nvidia, fabricante de processadores superpotentes, chave para a IA, que lhe permitiu entrar no "clube do trilhão de dólares" (aproximadamente R$ 5 trilhões na cotação atual) em Wall Street.

Na abertura, o grupo de Santa Clara, Califórnia, superou este valor de mercado pela primeira vez em sua história. Suas ações registraram alta de 175% desde o começo do ano.

A Nvidia se juntou, assim, a gigantes como Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet e a saudita Saudi Aramco.

Na segunda parte do dia, a Nvidia perdeu terreno e ficou abaixo do valor de US$ 404,86 por ação, necessário para ultrapassar a marca de um trilhão de dólares na bolsa, e fechou a US$ 401,11, em alta de 2,99%.

