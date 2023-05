Van der Sar deixa cargo de CEO do Ajax depois de 'período difícil'

O ex-goleiro holandês Edwin van der Sar anunciou nesta terça-feira (30) sua demissão do cargo de CEO do Ajax, depois de "um período incrivelmente difícil" e de mais de uma década na diretoria do clube.

O anúncio vem depois da pior temporada do Ajax em 14 anos, ao terminar o Campeonato Holandês na terceira posição, com uma derrota para o Twente por 3 a 1 na última rodada, no domingo.

"Depois de quase 11 anos no conselho de administração, acabou", declarou Van der Sar, de 52 anos, em um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Vivemos coisas maravilhosas juntos, mas este também foi um período incrivelmente difícil", acrescentou o ex-goleiro.

Eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Ajax terminou o Campeonato Holandês atrás dos rivais Feyenoord e PSV Eindhoven.

Segundo a imprensa do país, os torcedores apontaram Van der Sar como responsável pelo mau desempenho na temporada depois das saídas do diretor esportivo Marc Overmars e do técnico Erik ten Hag.

Overmars pediu demissão no início de 2022, após admitir ter enviado mensagens impróprias a funcionárias do Ajax, enquanto Ten Hag foi para o Manchester United ao final da temporada passada.

Van der Sar declarou que precisava "se distanciar, descansar e fazer outras coisas".

O presidente do conselho administrativo do Ajax, Pier Eringa, declarou que o clube "queria que Edwin continuasse, mas ele tomou sua decisão. Temos que respeitá-la". Seu contrato ia até 30 de junho de 2025.

"A temporada passada não reflete todo o período em que ele esteve à frente do Ajax", destacou Eringa.

Considerado um dos melhores goleiros de sua geração, Van der Sar defendeu o Ajax como jogador entre 1991 e 1999, vencendo a Liga dos Campeões em 1995.

Em 2008, voltou a levantar a 'Orelhuda' com a camisa do Manchester United, depois de passagens por Juventus e Fulham.

Pela seleção da Holanda, fez 130 jogos e disputou as Copas do Mundo de 1994, 1998 e 2006.

Van der Sar voltou ao Ajax no final de 2012 como diretor de marketing. Quatro anos depois, assumiu o cargo de CEO.

jhe/jcp/bnl/dam/cb