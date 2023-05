Ucrânia sofreu mais de mil ataques contra seu sistema de saúde durante guerra

Desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, o sistema de saúde da Ucrânia sofreu mais de mil ataques, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta terça-feira (30).

"Os 1.004 ataques verificados pela OMS nos últimos 15 meses de guerra custaram a vida de pelo menos 101 pessoas, entre eles profissionais da saúde e pacientes, e deixaram muitos outros feridos", disse a filial europeia da OMS em comunicado.

Os alvos dos ataques eram centros de saúde, suprimentos e meios de transporte, inclusive ambulâncias.

"Os ataques contra os serviços de saúde são uma violação do direito humanitário internacional. Privam as pessoas dos cuidados de que necessitam e têm consequências extensas e de longo prazo", denunciou o representante da OMS na Ucrânia, Jarno Habicht, citado no comunicado.

