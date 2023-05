Swiatek vence espanhola Cristina Bucsa na estreia em Roland Garros

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, estreou em Roland Garros com uma vitória sobre a espanhola Cristina Bucsa (70ª) nesta terça-feira (30) e avançou para a segunda rodada do torneio.

Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-0, em uma hora e 13 minutos na quadra Philippe-Chatrier.

Depois de um primeiro set mais equilibrado, a polonesa mostrou por que é líder do ranking da WTA e aplicou um 'pneu' no segundo em apenas 22 minutos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Conheço esta quadra muito bem e estou focada no futuro", declarou Swiatek, que tem o posto de número 1 do mundo ameaçado pela bielorrussa Aryna Sabalenka (2ª) e pela cazaque Elena Rybakina (4ª).

Na próxima fase, a polonesa vai enfrentar a americana Claire Liu, que eliminou a suíça Ylena In-Albon.

jc/dj/hgs/pm/dam/dr/cb/aam