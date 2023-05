Rússia ataca Kiev e defesas aéreas tentam impedir novo bombardeio

A Rússia lançou um ataque antes do amanhecer na capital da Ucrânia, Kiev, nesta terça-feira, 30, enquanto as defesas aéreas ucranianas trabalhavam para parar os drones russos, no que tem sido uma onda implacável de bombardeios diurnos e noturnos contra a cidade.

O zumbido de drones e altas explosões foram ouvidos conforme a defesa atuava no terceiro ataque aéreo da Rússia à capital ucraniana nas últimas 24 horas. De acordo com dados preliminares, mais de 20 drones Shahed foram destruídos pelas forças de defesa no espaço aéreo de Kiev, informou a Administração Militar da capital.

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas quando um prédio alto no distrito de Holosiiv pegou fogo. Os dois andares superiores foram destruídos e pode haver pessoas sob os escombros, informou a Administração Militar. Mais de 20 pessoas foram evacuadas. Em outras partes da capital, destroços causaram um incêndio em uma casa particular no distrito de Darnytskyi e três carros foram incendiados no distrito de Pechersky. Fonte: Associated Press.