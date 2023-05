Presidente da Colômbia chega ao Itamaraty e encerra recepção a líderes sul-americanos

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, chegou por volta das 10h30 desta terça-feira, 30, ao Palácio do Itamaraty para a cúpula promovida pelo Brasil com todos os chefes de Estado da América do Sul para a discussão de um possível bloco para unir a região. Ele foi o último a chegar.

O presidente brasileiro reúne hoje em Brasília os chefes de Estado da América do Sul para retomar o diálogo estremecido nos últimos anos e propor a formação de um bloco com os 12 países. A iniciativa, porém, enfrenta obstáculos diante das diferenças ideológicas entre os presidentes.

A programação da cúpula prevê um discurso de abertura de Lula e pronunciamentos de todos os chefes de Estado. Na parte da tarde, haverá conversas informais em formato reduzido - os presidentes podem levar apenas seu chanceler e, no máximo, mais dois assessores. À noite, as delegações participam de um jantar organizado por Lula e pela primeira-dama Janja da Silva no Palácio da Alvorada.