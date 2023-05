PRINCIPAIS NOTÍCIAS

BRASIL UNASUL: Líderes da América do Sul tentam retomar integração regional em Brasília

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ataque com drones contra Moscou e novos bombardeios russos em Kiev

EUA DÍVIDA: Congresso inicia corrida contra o tempo para evitar 'default'

=== BRASIL UNASUL ===

BRASÍLIA:

Líderes sul-americanos tentam relançar integração regional em Brasíl

O presidente Luiz Inácio Lula da Siva recebe, nesta terça-feira (30), em Brasília, seus contrapartes sul-americanos para um "retiro" com vistas a recompor o diálogo e a integração regional, paralisada após quase uma década de desavenças.

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Moscou é alvo de ataques com drones; Kiev enfrenta novos bombardeios

A Rússia anunciou nesta terça-feira (30) que derrubou oito drones ucranianos lançados contra Moscou e sua região, uma "resposta" da Ucrânia aos recentes bombardeios contra Kiev, de acordo com o Kremlin.

=== EUA DÍVIDA ===

WASHINGTON:

Congresso inicia corrida contra o tempo para evitar 'default' dos EUA

O Congresso americano se prepara, nesta terça-feira (30), para examinar um acordo alcançado pelo presidente Joe Biden e pelo presidente da Câmara de Representantes, o republicano Kevin McCarthy, em uma corrida contra o tempo para evitar um catastrófico 'default' que poderia abalar as finanças mundiais.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- EUROPA

ZVECAN:

Nova manifestação de sérvios após distúrbios no norte do Kosovo

A situação no norte do Kosovo permanece tensa nesta terça-feira (30), e manifestantes sérvios continuam se reunindo em frente à prefeitura de Zvecan, onde na véspera foram registrados confrontos que deixaram 30 soldados das forças internacionais feridos.

-- ÁSIA:

SEUL:

Coreia do Norte confirma lançamento de satélite militar espião em junho

A Coreia do Norte confirmou que lançará um satélite de espionagem no mês que vem, para monitorar os movimentos militares dos Estados Unidos e de seus parceiros em tempo real, anunciou a agência de notícias oficial KCNA nesta terça-feira (30, tarde de segunda em Brasília).

=== ECONOMIA ===

ISTAMBUL:

Erdogan diante da grave situação da economia turca

A economia da Turquia enfrenta uma situação difícil, com inflação elevada e a desvalorização da lira turca, afirmam analistas, que não acreditam em uma solução sem a mudança de política e adoção de medidas dolorosas.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

JIUQUAN:

Missão chinesa com primeiro astronauta civil chega à estação espacial Tiangong

A China enviou nesta terça-feira (30) três astronautas da missão Shenzhou-16 à estação espacial Tiangong, incluindo o primeiro cientista civil, ao mesmo tempo que prossegue com os planos para um voo tripulado à Lua até 2030.

PEQUIM:

De Mao a Marte, a 'Longa Marcha' espacial da China

A China enviou nesta terça-feira (30) à estação espacial Tiangong uma missão com três 'taikonautas' - os astronautas do país -, que inclui pela primeira vez um civil, uma nova etapa na conquista do espaço iniciada há mais de 60 anos pelo presidente Mao Tsé-Tung.

GENEBRA:

Especialistas criticam abordagem sobre desigualdades em tratado contra pandemias

As negociações para um acordo internacional contra futuras pandemias se aceleram, mas alguns participantes temem que seja muito tímido ao abordar as desigualdades no acesso a medicamentos, uma realidade que ficou evidente com a covid-19.

== ESPORTE ===

-- TÊNIS:

- Acompanhamento do torneio de Roland Garros

BOSTON:

Miami Heat elimina Boston Celtics no jogo 7 e vai às Finais da NBA

Evitando uma humilhação histórica, o Miami Heat venceu o Boston Celtics por 103 a 84 nesta segunda-feira (29), no jogo 7 da decisão da Conferência Leste, e se classificou para as Finais da NBA, contra o Denver Nuggets.

