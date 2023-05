Na cúpula de Lula, presidente do Uruguai expõe resistência em retomar Unasul

Líder de centro-direita, o presidente do Uruguai, Luís Lacalle Pou, deixou evidente sua resistência em retomar a Unasul, fórum de esquerda criado em 2008 e hoje praticamente desativado diante do racha ideológico na América do Sul. Ao chegar ao Palácio do Itamaraty para a cúpula promovida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com todos os chefes de Estado da região, Lacalle Pou fez sinal de "não sei" ao ser questionado por jornalistas se ter a Unasul de volta é o melhor caminho para a integração sul-americana.

Lula reúne nesta terça em Brasília os chefes de Estado da América do Sul para retomar o diálogo estremecido nos últimos anos e propor a formação de um bloco com os 12 países. A iniciativa, porém, enfrenta obstáculos diante das diferenças ideológicas entre os presidentes.

De um lado, líderes de esquerda defendem expandir a Unasul, hoje com sete países: Brasil, Argentina, Bolívia, Guiana, Suriname, Venezuela e Peru. De outro, líderes de direita, que já se uniram no Prosul, são resistentes à ideia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De esquerda e crítico a Maduro, presidente do Chile chega ao Itamaraty para cúpula de Lula -

Boric

O presidente do Chile, Gabriel Boric, já chegou também ao Palácio do Itamaraty para participar da cúpula. O chileno é de esquerda, mas se difere do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao manter suas críticas ao autoritarismo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

Elogiado no Brasil pelo PSOL, Boric representa uma nova esquerda latino-americana que não mantém compromisso político com os regimes de tom ditatorial de Maduro, de Cuba e da Nicarágua. Por aliança ideológica, a esquerda tradicional do continente, que tem Lula como uma das suas principais vozes, resiste a endossar o movimento.