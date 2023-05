Mulher de 17 anos dá à luz durante voo e emociona passageiros

Passageiros de um avião com destino à Miami, nos Estados Unidos, tiveram uma surpresa durante um voo na última quinta-feira, 25. Minutos depois que a aeronave decolou, uma jovem de 17 anos entrou em trabalho de parto e foi ajudada pelos tripulantes.



Abigail Amoretti, a jovem, estava no voo TA450 da Avianca El Salvador. Ela embarcou do Aeroporto Internacional Augusto C. Sandino em Manágua, Nicarágua. A grávida estava com sete meses de gestação e começou a sentir fortes dores enquanto usava o banheiro do avião.



A uma altura de 33.000 pés de altitude, ela entrou em trabalho de parto e, diante disso, o piloto precisou realizar um pouso de emergência em Cancún, no México. Na parada, ela foi atendida por socorristas do local.

Nos registros, é possível ver os passageiros exclamando "¡Felicidades!" e celebrando a vida da criança que estaria por nascer. Além disso, as imagens mostram os socorristas locais ajudando a mãe a sair do avião.

O parto

Uma das pessoas que auxiliou Abigail, a Dra. Raquel Rodríguez, conta que estendeu cobertores pela ilha de Cancún e deitou a mulher no chão. Ao abaixar a calça dela, a dr. notou que o cordão umbilical do bebê já estava pendurado para fora do útero.

O parto aconteceu com a ajuda de Raquel e mais dois médicos. O bebê, que nasceu prematuro, é uma menina e recebeu RCP por cerca de três minutos até que chorasse, indicando que estava respirando. Nos primeiros minutos pós-parto, a criança não indicou sinais vitais.

A mãe e a criança estão se recuperando e permanecem em observação médica. As informações são do portal inglês Daily Mail.

