Lesionado, Martial vai desfalcar o Manchester United na final da FA Cup contra o City

O atacante francês Anthony Martial, do Manchester United, vai ficar de fora da final da FA Cup no sábado contra o Manchester City devido a uma lesão na coxa, anunciou o clube nesta terça-feira (30).

"O jogador francês se lesionou no final do jogo vencido por 2-1 contra o Fulham em Old Trafford no domingo", na Premier League, anunciou o United em um comunicado.

"Os exames revelaram uma lesão muscular que impediu o jogador de 27 anos de jogar em Wembley", continuou seu clube.

Martial marcou nove gols em 29 jogos nesta temporada, na qual teve várias lesões.

Ele foi titular apenas 11 vezes nos 21 jogos do campeonato que disputou, mas esperava poder jogar em Wembley desde o início contra o City, time que venceu a Premier League e no final desta temporada luta para também conquistar a FA Cup e a Liga dos Campeões.

O Manchester United terminou a temporada da Premier League na terceira posição.

