Jogador Sebastián Villa se declara inocente em julgamento por violência de gênero na Argentina

O jogador colombiano do Boca Juniors Sebastián Villa reiterou, nesta terça-feira (30), sua inocência e negou ter agredido sua agora ex-mulher Daniela Cortés, em declaração no julgamento em curso na Argentina por lesões leves e ameaças.

O veredito será conhecido na próxima sexta-feira (2).

"Sou inocente. Acredito em Deus. Creio que tudo vai ficar bem. Tudo vai ocorrer da melhor maneira", declarou o jogador, ao pronunciar suas últimas palavras ante a juíza Claudia Dávalos, exercendo um direito que assiste a todos os acusados antes do anúncio da decisão.

"O que tenho a dizer é que nunca machucaria Daniela nem sua família. Sou inocente. Sou uma excelente pessoa, um bom filho, um bom irmão", insistiu Villa, em sua breve fala para ratificar sua declaração de inocência, como já havia feito ao ser interrogado durante o processo.

A juíza pediu que as partes do processo compareçam à corte na próxima sexta-feira, 2 de junho, às 13h locais (mesmo horário de Brasília), para a leitura do veredito.

Villa, de 27 anos, é acusado de violência de gênero sob os crimes de "lesões leves agravadas pelo vínculo e por cometer violência de gênero com ameaças coativas". O Código Penal contempla penas de um a seis anos de prisão para tais crimes.

O Ministério Público pediu uma condenação de dois anos e três meses de detenção, sob sursis, por ser inferior a três anos (o mínimo para ir para a prisão). Já a defesa solicitou a absolvição do réu, por considerar a denúncia "falsa".

O processo aborda os fatos ocorridos em 27 de abril 2020, em meio a uma briga que incluiu gritos e ameaças. Daniela disse, porém, ter sido vítima de maus-tratos diversas vezes antes, entre 2018 e 2020.

Cortés, que também é colombiana, participou do julgamento como testemunha e declarou por videoconferência, da cidade de Medelín, onde vive atualmente, que Villa "começou a tomar álcool e se tornou violento, cada vez mais".

Durante o julgamento, que começou em 17 de abril, e do qual participou de todas as audiências, Villa seguiu jogando como titular na equipe principal do Boca Juniors.

No final do ano, Villa enfrentará outro julgamento por uma denúncia de abuso sexual, apresentada em maio de 2022 por outra jovem que foi sua companheira, em referência a um episódio ocorrido em junho de 2021.

