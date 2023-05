Japão emite breve alerta de míssil após lançamento norte-coreano

O Japão ativou por um breve período seu alerta de mísseis para a região sul de Okinawa na manhã desta quarta-feira (noite de terça, 30, no Brasil), depois que o exército sul-coreano informou que o Norte havia lançado o que chamou de um veículo espacial.

"Disparo de míssil. Disparo de míssil. A Coreia do Norte parece ter disparado um míssil. Por favor, abriguem-se dentro de prédios ou no subsolo", disse o alerta, tuitado pelo gabinete do primeiro-ministro e exibido pela emissora nacional NHK.

Mas cerca de 30 minutos depois, o governo publicou um tuíte informando que o alerta havia sido cancelado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Espera-se que o míssil reportado mais cedo não venha para o Japão. O chamado para evacuação foi suspenso", informou.

O Japão já ativou anteriormente alertas antecipados de mísseis várias vezes em resposta a lançamentos feitos por Pyongyang, mas frequentemente os suspende rapidamente depois.

kh-sah/sst/mvv/dd