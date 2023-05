Filme sobre fuga de Mengele para América Latina será filmado no Uruguai

O Uruguai servirá de cenário para um filme sobre a fuga do criminoso de guerra nazista Josef Mengele para a América Latina, informou, nesta terça-feira (30), a produtora uruguaia que participa do projeto.

O filme "The Disappearance", uma coprodução da França, Alemanha, Uruguai e Letônia, será rodado, a partir do mês que vem, em Riga, e depois em Montevideu e outras locações uruguaias, disse à AFP Lilia Scenna, da produtora Cimarrón Cine.

As filmagens no Uruguai irão durar cinco semanas entre junho e julho.

"O que será filmado no Uruguai é a passagem de Mengele pela América Latina", explicou Scenna, sem apontar os países envolvidos, nem dar detalhes sobre a trama.

O longa-metragem é baseado no bestseller "O desaparecimento de Josef Mengele", do francês Olivier Guez, ganhador do prêmio Renaudot na França em 2017.

É um projeto de longa data do cineasta russo, residente em Berlim, Kirill Serbrennikov, que também é responsável pelo roteiro.

Segundo Scenna, os atores principais viajarão da Europa para o Uruguai, onde partiparão atores locais em papéis menores e também figurantes.

O doutor Mengele será interpretado pelo ator alemão August Diehl, conhecido pelo seu papel de comandante da Gestapo em "Bastardos Inglórios", de Quentin Tarantino, assim como pelo filme "Uma Vida Oculta", de Terrence Malick, e "O Jovem Karl Marx", de Raoul Peck.

Apelidado de "Anjo da Morte", Mengele foi um médico e oficial da SS - o esquadrão de proteção do nazismo - que realizou experimentos sádicos com judeus e ciganos no campo de concentração de Auschwitz, e participou da seleção de milhares de prisioneiros para sua execução nas câmaras de gás.

Conseguiu escapar da justiça ao final da Segunda Guerra Mundial e chegou à Argentina, em 20 de junho de 1949, com um passaporte emitido pela Cruz Vermelha Internacional sob o nome de Helmut Gregor.

Após se casar, em 1958, no Uruguai, partiu para o Paraguai e, mais tarde, para o Brasil, onde morreu em 1979.

O investigador uruguaio Héctor Amuedo encontrou, em 2008, a ata de casamento de Mengele com a viúva de seu irmão Kark, Martha María Will, em 25 de julho de 1958, na cidade uruguaia de Nueve Helvecia, a aproximadamente 120 km ao oeste de Montevideu.

Mengele também obteve um documento de identidade no Paraguai, e depois uma carta de naturalização.

Em 1961, instalou-se no Brasil, onde, em 7 de fevereiro de 1979, morreu afogado em uma praia de Bertioga (SP). Foi enterrado como Wolfgang Gerhard no cemitério de Embu.

Perícias antropológicas identificaram, em 1985, o esqueleto como sendo de Josef Mengele e, em 1992, um teste de DNA confirmou a identidade, ao comparar amostras dos restos com os de seu filho Rolf, fruto de seu primeiro casamento.

