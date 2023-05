EUA goleia Nova Zelândia (4-0) e vai às quartas do Mundial Sub-20; Israel faz história e também avança

Estados Unidos e Israel se tornaram os primeiros a se classificar para as quartas de final do Mundial Sub-20 da Argentina ao vencerem suas respectivas partidas nesta terça-feira (30), ambas disputadas na cidade de Mendoza.

Mais cedo, a seleção americana confirmou seu grande momento ao golear a Nova Zelândia por 4 a 0.

O time comandado por Mikey Varas abriu o placar por meio de Owen Wolff (14') e, no segundo tempo, ampliou com gols de Cade Cowell (61'), Justin Che (75') e Rokas Pukstas (82').

Os Estados Unidos não sofreram gols nas quatro partidas que disputaram até agora no Mundial Sub-20.

A seleção americana, que busca superar seu melhor desempenho na história da categoria, o quarto lugar no Mundial de 1989, na Arábia Saudita, aguarda nas quartas de final o vencedor de outro duelo das oitavas, entre Gâmbia e Uruguai.

Depois, no mesmo estádio, Israel conseguiu uma vitória histórica e dramática sobre o Uzbequistão, a quem derrotou por 1 a 0 quando a partida já parecia ir para a prorrogação.

O gol da vitória veio nos acréscimos em um cruzamento da direita, quando Anan Khalaili (90+7) aproveitou um rebote e mandou para o fundo das redes, desencadeando a euforia de Israel, cuja classificação para o Mundial gerou, por motivos políticos, uma recusa da Indonésia, sede original do torneio. Devido a esse problema, o Mundial acabou sendo transferido para a Argentina.

Estreante no Mundial Sub-20, Israel vem tendo uma participação histórica, que incluiu uma classificação surpreendente, como segundo colocado do Grupo C, atrás da Colômbia e após eliminar Japão e Senegal.

--- Resultados das oitavas de final do Mundial Sub-20 da Argentina:

- Terça-feira:

Estados Unidos-Nova Zelândia 3-0

Uzbequistão-Israel 0-1

- Quarta-feira:

Brasil-Tunísia

Colômbia-Eslováquia

Inglaterra-Itália

Argentina-Nigéria

- Quinta-feira:

Gâmbia-Uruguai

Equador-Coreia do Sul

