Deixamos que ideologias na região interrompessem esforço de integração, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que "ideologias" interromperam os esforços de integração entre países da América do Sul e criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por ter levado o Brasil ao "isolamento do mundo e do seu entorno".

"Na região, deixamos que as ideologias nos dividissem e interrompessem o esforço da integração. Abandonamos canais de diálogo e mecanismos de cooperação e, com isso, todos perdemos", disse Lula em discurso durante reunião com presidentes de países da América do Sul, na manhã desta terça-feira, 30, em Brasília.

"No Brasil, um governo negacionista atentou contra os direitos da sua própria população, rompeu com os princípios que regem a nossa política externa e fechou nossas portas a parceiros históricos. Nosso país optou pelo isolamento do mundo e do seu entorno. Essa postura foi decisiva para o descolamento do País dos grandes temas que marcaram o cotidiano dos nossos vizinhos", enfatizou também o presidente da República.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lula alertou para ataques às instituições democráticas no Brasil e em outros países, chamando atenção ainda para o crescimento do discurso de ódio nas redes sociais. Para o presidente brasileiro, a retomada da integração entre nações sul-americanas é importante para enfrentar as ameaças à democracia.

"O Mercosul ilustra regionalismo de abrangência. (Com Unasul) Nossa América do Sul deixou de ser apenas uma referência geográfica e se tornou uma realidade política. Infelizmente, esses avanços foram interrompidos nos últimos anos", lamentou.