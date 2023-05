Comunicado do Business Wire :William O'Neil + Company

William J. O'Neil, o "Bill", uma figura altamente talentosa no mundo da especulação com ações, no empreendedorismo, autoria e filantropia, faleceu aos 90 anos.

Bill exemplificou o espírito estadunidense e acreditava firmemente que, por meio do trabalho árduo, qualquer um poderia alcançar a prosperidade. Sua abordagem para o sucesso foi caracterizada por sua disposição de desafiar a sabedoria convencional, analisar cuidadosamente os dados e segui-los onde quer que o levassem, em seus próprios termos. Com origens humildes, ele se tornou a pessoa mais jovem a comprar um assento na Bolsa de Valores de Nova York aos 30 anos. Ele escreveu vários livros best-sellers compartilhando as metodologias de investimento sobre as quais construiu seus negócios e dedicou grande parte de sua vida a estender um caminho em direção à liberdade financeira para todos. Bill foi um defensor vocal de um sistema de livre empresa e suas contribuições para a realização do "sonho americano". Além disso, foi um pioneiro em muitos direitos e seu legado continua até hoje por meio de suas empresas e esforços sem fins lucrativos.

O'Neil foi criado em uma casa multifamiliar em Muskogee, Oklahoma, e frequentou a escola primária em uma reserva indígena durante a Grande Depressão. A partir dos seis anos trabalhou em biscates para contribuir com a renda de sua família e desenvolveu uma ética de trabalho que se tornou um valor fundamental ao longo de sua vida. Quando ele tinha 14 anos, ele e sua mãe se mudaram para Dallas, Texas, onde mais tarde se formou em Administração pela Universidade Metodista Meridional. Ao completar o serviço na Força Aérea dos EUA, O'Neil embarcou em sua carreira, em 1958, como corretor da Hayden Stone & Company em Los Angeles. Ele avançou rapidamente em sua profissão e ficou cada vez mais fascinado com a análise de dados do mercado de ações no ramo de "stock picking".

Um investimento inicial na Syntex Corp, desenvolvedora da pílula anticoncepcional, transformou um investimento de capital inicial de US$ 5 mil em mais de US$ 200 mil em apenas um ano. E em 1963, ele fundou sua primeira empresa: a William O'Neil + Company. Hoje, a consultora de investimentos e corretora/distribuidora William O'Neil Securities continua fornecendo recomendações inestimáveis de compra e venda, bem como pesquisas adaptadas às necessidades de mais de 400 clientes institucionais no mundo inteiro. Aos 32 anos, Bill lançou um fundo mútuo que alcançou um retorno de 115 % em 1967.

Na década de 1970, ele investiu US$ 2 milhões sem precedentes em P&D para modelar melhor o comportamento dos investidores. Isso levou à criação de um banco de dados detalhando os movimentos de ações desde a década de 1880, que ainda é mantido hoje. Sua capacidade de aplicar a investigação para analisar os mercados tornou seus insights altamente valiosos para os principais gerentes de portfólio nos primeiros anos de sua carreira.

Ele publicou um estudo empírico sobre os maiores vencedores do mercado de ações da história, que se tornou a base para a Metodologia O'Neil. Esta abordagem, também conhecida como CAN SLIM?, é uma disciplina de investimento que incorpora precedentes históricos, análise fundamental e análise técnica de ações. Hoje, sua metodologia é continuamente otimizada com pesquisa de fatores e ciência de dados atuais. Após esse sucesso, O'Neil fundou a Daily Graphs, Inc., que fornecia um livro semanal de gráficos de ações que combinava análise fundamental e técnica. Este livro evoluiu e se converteu na plataforma de pesquisa on-line MarketSmith.

Em 1973, O'Neil fundou a O'Neil Data Systems, Inc., com o objetivo de fornecer dados urgentes antes da concorrência. A empresa mais tarde rebatizada O'Neil Digital Solutions operava uma instalação de impressão de alta velocidade que utilizava tecnologia inovadora para ser pioneira no campo de composição automatizada e publicação de banco de dados. Hoje, a ODS é uma vitrine internacional para as impressoras a jato de tinta HP e se tornou uma empresa de gerenciamento de experiência do cliente de classe mundial, fornecendo comunicações omnicanal para os setores financeiro e de saúde.

Em 1984, O'Neil lançou o Investor's Business Daily. Este jornal nacional representou a primeira concorrência bem-sucedida para o The Wall Street Journal. Aproveitando seus anos de experiência em pesquisa econômica e de negócios, juntamente com seu amplo banco de dados histórico, O'Neil preencheu uma lacuna de informações diárias que existia para os investidores individuais. Após sua evolução para a mídia digital, a News Corp adquiriu o IBD em 2021.

Em 2013, ele lançou a William O'Neil India como um centro de coleta de dados, tecnologia da informação e pesquisa. A O'Neil Capital Management India foi estabelecida como uma consultora de investimentos registrada, juntamente com a MarketSmith India.

Esta expansão mundial continuou com a William O'Neil China, estabelecida como um centro de P&D com foco nos mercados de ações chineses, e a William O'Neil Investment Management Shanghai, registrada como gestora de fundos privados.

Sua visão para uma empresa de consultoria se manifestou na O'Neil Global Advisors, lançada em 2019. Como uma consultora de investimentos registrada pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), a empresa utiliza uma equipe de gerentes de portfólio, cientistas de dados e profissionais de pesquisa de fatores para apoiar o desenvolvimento, gerenciamento e monitoramento de várias estratégias fundamentais e algorítmicas. Seus gerentes de portfólio contam com a Metodologia O'Neil para orientá-los no gerenciamento de suas contas discricionárias.

O'Neil também é autor de vários livros best-sellers sobre investimentos no mercado de ações. Uma de suas obras mais emblemáticas, "How To Make Money In Stocks: A Winning System In Good Times Or Bad", vendeu mais de 4 milhões de cópias no mundo todo.

Durante a aposentadoria, O'Neil se concentrou em trabalhos filantrópicos para capacitar as pessoas a alcançar a realização na vida e remover as barreiras no caminho. Ele viveu uma vida simples do começo ao fim, encontrando paz em uma caminhada pela vizinhança e conforto em uma tigela de canja de galinha com macarrão. A equipe executiva que ele orientou por muitas décadas continua perseguindo com sucesso sua visão.

O'Neil melhorou a vida de inúmeras famílias, ajudando-as a prosperar e alcançar o "sonho americano", algo que ele continuará fazendo para sempre. Sua metodologia e engenhosidade permitiram que os investidores institucionais prosperassem em um clima de mercado frequentemente volátil. Ele ensinou as pessoas a criar e manter portfólios rentáveis para que também pudessem ter sucesso. Em suma, seu legado é o de um inovador, educador e empreendedor - um cidadão orgulhoso que tomou as rédeas da oportunidade em um país comprometido com o livre mercado e compartilhou seu sucesso com os demais.

A família realizará um serviço memorial privado apenas com os parentes diretos.

Em vez de flores, O'Neil solicitou doações para a Rising Tide Capital, uma organização sem fins lucrativos cuja missão é transformar vidas e comunidades por meio do empreendedorismo.

Quem somos

William O'Neil + Company é uma consultora de investimentos registrada na SEC que fornece pesquisas, recomendações e consultoria de ações domésticas e internacionais para muitos dos principais gestores financeiros institucionais do mundo. As recomendações da William O'Neil + Company abrangem mais de 70 mil ações, fundos e índices globais e se baseiam em uma rica história de 60 anos de experiência em pesquisa de ações usando a Metodologia O'Neil. A metodologia é baseada em estudos empíricos dos maiores vencedores do mercado de ações e é conduzido pela análise dos dados fundamentais de empresas públicas, pelos padrões de negociação dessas empresas e por ratings e rankings quantitativos próprios. A empresa possui uma cobertura mundial de ações e equipes de pesquisa nos Estados Unidos, Europa e Ásia. A pesquisa global de patrimônio e os dados globais podem ser acessados na PANARAY?, a plataforma de entrega de pesquisa da empresa. Para mais informações, acesse: https://www.williamoneil.com/.

