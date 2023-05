Comunicado do Business Wire :Quectel

A Quectel Wireless Solutions, fornecedora mundial de soluções IoT, anunciou hoje que sua série de módulos 5G New Radio (NR), a RG620T, recebeu as certificações FCC/IC/CE e RCM. A série RG620T é o primeiro módulo 5G baseado no MediaTek T830 System-on-Chip (SoC) a receber todas essas certificações. As certificações permitirão aos clientes implementar com eficiência seus dispositivos de acesso sem fio fixo (FWA) 5G no mundo todo.

A RG620T oferece uma grande variedade de recursos de ponta, incluindo velocidades de dados 5G ultra-altas, CPU A55 quad-core, a mais recente conexão Wi-Fi 7, bem como uma série de inovações em design de banda de frequência de antena, memória flash e QuecOpen, tornando-a uma solução ideal para o mercado de FWA, que exige maior desempenho sem fio e mais flexibilidade de design.

Disponível em amostras comerciais, a RG620T oferece duas variantes: RG620T-NA para o mercado dos EUA e RG620T-EU para os mercados da EMEA, Ásia-Pacífico e Brasil.

"Como parceiro estratégico de longo prazo da MediaTek, ampliamos nossa cooperação em várias linhas de produtos, incluindo 5G, LTE, LPWA, GNSS e muito mais", disse Norbert Muhrer, presidente e CSO da Quectel Wireless Solutions. "Aproveitando o poderoso desempenho da plataforma MediaTek T830, nossa série RG620T de módulos 5G R16 certificada mundialmente dará um novo impulso ao crescente mercado 5G de FWA e outras aplicações para oferecer experiências superiores de banda larga móvel."

"O 5G está trazendo novos avanços para produtos cada vez mais conectados. Juntos, estamos habilitando residências e empresas mais inteligentes, IoT industrial e até mesmo a internet de veículos", comentou Martin Lin, vice-gerente geral da unidade de negócios de Comunicações Sem Fio da MediaTek. "A Quectel é uma importante parceira de longo prazo e seu RG620T baseado no MediaTek T830 é uma plataforma ideal para criar produtos 5G de FWA de última geração e sempre conectados para uma ampla gama de aplicações e mercados."

Velocidades de download de até 7,01 Gbps

Em conformidade com o padrão 3GPP Release 16, o módulo RG620T suporta largura de banda de downlink de até 300 MHz e NR 4CA (agregação de quatro operadoras) nos modos FDD e TDD, permitindo que dispositivos 5G com este módulo interno alcancem velocidades de download de até 7,01 Gbps. Além disso, a RG620T suporta largura de banda de uplink de até 200 MHz e NR 2CA, permitindo velocidades de uplink de até 2,5 Gbps.

Os recursos de alta largura de banda e baixa latência tornam a RG620T especialmente adequada para casos inovadores de uso do 5G, como realidade estendida (XR) e transmissão ao vivo na nuvem. Sua alta largura de banda permite a transmissão sem fio em tempo real de conteúdo XR de alta definição, enquanto o recurso de baixa latência reduz efetivamente a tontura causada pelo atraso da imagem e, portanto, fornece uma experiência imersiva para os usuários.

A plataforma MediaTek T830 incorporada no módulo RG620T da Quectel integra uma CPU Cortex-A55 quad-core com uma frequência base de 2,2 GHz. Ele também possui um modem M80 5G integrado que adota as tecnologias 5G UltraSave da MediaTek para garantir a eficiência energética ideal para todas as condições de conexão 5G. Estes potentes recursos garantem que os dispositivos 5G que usam a RG620T possam aproveitar o desempenho residual da CPU, melhorar a eficiência do processamento e reduzir os custos.

Outro benefício significativo é que a solução de chipset SoC não precisa de um controlador de host, permitindo que os clientes reduzam a carga de trabalho de depuração das interfaces USB ou PCIe e garantindo que a alta taxa de transferência do módulo não seja restrita pela interface USB ou PCIe.

8RX para um melhor desempenho sem fio

Com recursos avançados - incluindo MediaTek Network Processing Unit (NPU) de nível de hardware, Wi-Fi Offload Engine, tecnologia de economia de energia MediaTek 5G UltraSave, Power Class 1.5 (PC1.5), bem como PC2 High Power User Equipment (HPUE) -, a RG620T reduz ainda mais o consumo de energia, melhora o rendimento e fornece serviços de rede mais estáveis e de maior velocidade para uma variedade de terminais 5G, incluindo CPEs internos e externos, gateways domésticos, gateways empresariais, hotspots móveis, roteadores industriais, DTU, XR e transmissão ao vivo de ultra-alta definição em 4K/8K.

Além disso, a RG620T suporta 8RX (antenas de recepção), o que aumenta muito a velocidade de downlink, eficiência espectral, qualidade de cobertura e, portanto, oferece velocidades 5G estáveis e super rápidas, mesmo em ambientes internos e externos complexos. A série RG620T também integra várias interfaces, incluindo USXGMII, PCIe 4.0, PCIe 3.0 e USB3.2 para facilitar os trabalhos do cliente.

Combinações flexíveis de Wi-Fi 7

Além da comunicação celular, a RG620T oferece múltiplas combinações de Wi-Fi, incluindo solução Wi-Fi 7 4×4 banda tripla/banda dupla para CPE 5G, Wi-Fi 7 2×2 banda dupla para hotspots móveis 5G. As ofertas flexíveis permitem que os terminais de FWA aproveitem os recursos 5G e Wi-Fi 7 e ajudam os clientes a explorar cenários de aplicação mais pioneiros, como transmissão de vídeo

